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В Донецке открыли научно-исследовательскую лабораторию практических навыков в Институте неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, которая улучшит подготовку медкадров в Донбассе.

Там уточнили, что лаборатория станет образовательной площадкой и экспериментальным центром для разработки обучающих технологий в медицине. Она оснащена компьютеризированными лапароскопическими станциями, нейроинтерфейсами, устройствами виртуальной реальности, операционным микроскопом экспертного класса, хирургическим инструментарием, а также тренажерами для мышц, задействованных при длительных хирургических вмешательствах.

Во время практических занятий будут считываться биометрические показатели для компьютерного анализа с использованием машинного обучения. Лаборатория учтет локальные особенности работы врачей, включая стрессовые ситуации и необходимость быстрого принятия решений.

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В лаборатории есть:

компьютеризированные лапароскопические станции, нейроинтерфейсы, устройства виртуальной реальности, операционный микроскоп экспертного класса, широкий набор хирургического инструментария и симуляционных муляжей, тренажеры для мышц, задействованных при длительных хирургических вмешательствах.

Во время отработки практических навыков с сенсоров, расположенных в операционной и на теле обучающегося, будут считываться различные биометрических показатели, которые затем будут подвергнуты компьютерному анализу с применением машинного обучения.

Практическая подготовка максимально нужна и востребована, а умение работать в приближенных к реальным условиях, позволит будущим и нынешним медицинским работникам получить хороший опыт и чувствовать себя уверенно во время проведения любого уровня сложности оперативного вмешательства. Кроме того, все симуляторы компьютеризированы, здесь есть датчики контроля выполнения манипуляции, что позволяет исключить человеческий фактор при оценке приобретенных навыков, — сказал директор ИНВХ им. В.К. Гусака Минздрава России Роман Ищенко.

© iursdn.ru

Новая лаборатория практических навыков позволит учесть все локальные особенности работы врачей и медицинских сестер в новых регионах, такие как работа во время воздействия внешнего стресса, значительные нагрузки во время оказания помощи раненым, необходимость быстрого принятия решений, связанных с рисками.

Новая лаборатория практических навыков позволит учесть все локальные особенности работы врачей и медицинских сестер в новых регионах, такие, как работа во время воздействия внешнего стресса, значительные нагрузки во время оказания помощи раненым, необходимость быстрого принятия решений, связанных с рисками, — добавил Роман Ищенко.

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