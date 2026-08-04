Донецкий завод высоковольтных опор запустил цех горячего цинкования
Донецкий завод высоковольтных опор возобновил производство после простоя больше восьми лет.
Завод запустил цех горячего цинкования. Весной отремонтировали и оснастили современным оборудованием лабораторию механических испытаний и химических исследований. В мае она прошла аттестацию.
С июня заработала линия по производству многогранных опор освещения. Весной начали выпуск дорожного барьерного ограждения и граненых опор. Предприятие также получило аттестацию от ПАО «Россети» на изготовление металлических решетчатых опор.
Предприятия Республики активно интегрируются в общероссийскую повестку, создают рабочие места и укрепляют промышленную инфраструктуру.
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