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Виктор Попович Производство

Донецкий завод высоковольтных опор запустил цех горячего цинкования

Донецкий завод высоковольтных опор возобновил производство после простоя больше восьми лет.

Завод запустил цех горячего цинкования. Весной отремонтировали и оснастили современным оборудованием лабораторию механических испытаний и химических исследований. В мае она прошла аттестацию.

С июня заработала линия по производству многогранных опор освещения. Весной начали выпуск дорожного барьерного ограждения и граненых опор. Предприятие также получило аттестацию от ПАО «Россети» на изготовление металлических решетчатых опор.

© donnasa.ru

Предприятия Республики активно интегрируются в общероссийскую повестку, создают рабочие места и укрепляют промышленную инфраструктуру.

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Источник: www.donetsk.kp.ru

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