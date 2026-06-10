В трех районах Донецка завершили ремонт внутриквартальных дорог
В Донецке продолжают восстанавливать внутриквартальные дороги. К данному времени ремонтные работы уже проведены в трех районах города. Об этом сообщили в администрации городского округа.— На сегодня работы уже завершены в Ворошиловском, Ленинском и Буденновском районах, — заявили там.В мэрии добавили, что сейчас дорожные службы сосредоточили свои усилия на Пролетарском районе. Здесь специалисты приступили к укладке нового асфальтового покрытия. В рамках текущего этапа планируется привести в нормативное состояние дорожное полотно общей площадью 5 500 квадратных метров.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0