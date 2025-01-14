В Засвияжье Ульяновской области открылась новая поликлиника

В Засвияжье Ульяновской области открылась новая поликлиникаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новая поликлиника рассчитана на 25 тысяч пациентов. Здесь ведут прием терапевты, врач общей практики, кардиолог, работают кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, процедурный и смотровой женский кабинеты.
Параллельно идет подготовка к открытию детской поликлиники в «Новой жизни», которое запланировано на первый квартал 2025 года.
Кроме того, в Засвияжском районе Ульяновска на улице Шигаева началось строительство еще одной взрослой поликлиники. Этот проект реализуется при федеральной поддержке и позволит разгрузить городскую поликлинику № 4.
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