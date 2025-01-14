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termometrix 14 января 2025, 15:18 50 Медучреждения

В Засвияжье Ульяновской области открылась новая поликлиника

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 © ulpressa.ru

Новая поликлиника рассчитана на 25 тысяч пациентов. Здесь ведут прием терапевты, врач общей практики, кардиолог, работают кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, процедурный и смотровой женский кабинеты.

Параллельно идет подготовка к открытию детской поликлиники в «Новой жизни», которое запланировано на первый квартал 2025 года.

Кроме того, в Засвияжском районе Ульяновска на улице Шигаева началось строительство еще одной взрослой поликлиники. Этот проект реализуется при федеральной поддержке и позволит разгрузить городскую поликлинику № 4.

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Источник: https://ulpressa.ru/2025/01/14/zhda...-zhizn-otkrylas-novaya-poliklinika/

модернизация здравоохранения, Ульяновская область
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