В Димитровграде Ульяновской области впервые открыли Центр женского здоровья

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Все врачи акушеры-гинекологи в Центре будут работать в индивидуальных кабинетах с компьютерной техникой, подключенной к единой медицинской информационной системе ФМБА. Для пациентов созданы две зоны комфортного ожидания с удобными банкетками, диванами и телевизорами и две гигиенические комнаты с электросушилками. Впервые — прежде в женских консультациях Димитровграда такого не было — появилась комната лечебной физкультуры.

Пациенты, приходя в Центр женского здоровья, смогут сдавать необходимые анализы, пройти ультразвуковое исследование (оно организовано в две смены). Для беременных женщин имеется кабинет функциональной диагностики. Для этой категории пациентов организован и прием узких специалистов. Будут работать два кабинета медицинских психологов. Пациентов ждут и новые манипуляционные кабинеты для проведения малых гинекологических операций, доврачебный кабинет, куда могут обратиться женщины, которым необходимы оперативная консультация, получение справок, например на санаторно-курортное лечение, и другое.

Центр оснастили медицинским оборудованием и мебелью, в частности сканером экспертного класса для ультразвуковых исследований, комфортными креслами для кардиотокографии, современными гинекологическими креслами, столами, стульями, шкафами, лампами, весами, ростомерами и другим.

© atommedia.online

Среди основных задач Центра женского здоровья — сопровождение беременных от первых недель до родов, профилактика и лечение заболеваний женской репродуктивной системы, их выявление на ранних стадиях, в том числе и рака.

«В перспективе мы будем расширять возможности инструментальной и лабораторной диагностики, в том числе для раннего выявления онкологических заболеваний. Сейчас работаем над внедрением методов эстетической гинекологии — относительно новой отрасли медицины, которая объединяет знания и умения гинекологов, дерматологов, косметологов, пластических хирургов для профилактики и коррекции возрастных изменений определенных областей тела, а также решения проблем интимной сферы», — рассказала начальник Центра женского здоровья КБ № 172, филиала № 2 ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России Аида Вагабатова.

© atommedia.online

© atommedia.online

© atommedia.online

© atommedia.online

© atommedia.online

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