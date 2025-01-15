Тюменский моторный завод провёл испытания газотурбинного двигателя ТМ 16

Газотурбинный двигатель ТМ 16 (фото автора) © t-l.ru

Стендовые испытания российского газотурбинного двигателя ТМ16 провели на заводе «Тюменские моторостроители». Это первый опытный полностью локализованный образец с улучшенными характеристиками. Испытания с дополнительными замерами давления и температуры по проточной части проводились для получения детальной информации о работе двигателя, подтверждения качества изготовления основных элементов его конструкции и базовых характеристик агрегата. Стендовые испытания продолжатся до конца 2025 года. Ресурсные тестирования в составе газоперекачивающего агрегата на одном из действующих объектов группы «Газпром» запланированы на январь 2026 года.

Газотурбинный двигатель судового типа ТМ16 предназначен для использования в составе газоперекачивающих агрегатов для транспортировки природного газа по магистральным газопроводам. Он должен обеспечить плановую замену и модернизацию парка импортных двигателей судового типа, задействованных на объектах «Газпрома», а в перспективе стать основным приводом газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 МВт на объектах нового строительства газотранспортной системы нашей страны.

© t-l.ru

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