стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
d-tatarinov 15 января 2025, 14:03 28 Транспорт, спецтехника и логистика

Автобус большого класса от «КАМАЗа» на опытной эксплуатации в Сочи

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © t.me

Новый низкопольный комфортабельный НЕФАЗ-5299-40-57 на КПГ прибыл на опытную эксплуатацию в Сочи. Пассажировместимость — 96 человек, в том числе предусмотрено 29 мест для сидения.

 © t.me

Тестирование необходимо для определения соответствия технико-эксплуатационных показателей автобуса большого класса с учётом специфики рельефа курорта. За время опытной эксплуатации будет учтено мнение технических специалистов, водителей и пассажиров.

 © t.me

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://t.me/pao_kamaz

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


Татарстан, Набережные Челны, КАМАЗ, НЕФАЗ
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,