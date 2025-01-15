Автобус большого класса от «КАМАЗа» на опытной эксплуатации в Сочи

Автобус большого класса от «КАМАЗа» на опытной эксплуатации в СочиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новый низкопольный комфортабельный НЕФАЗ-5299-40-57 на КПГ прибыл на опытную эксплуатацию в Сочи. Пассажировместимость — 96 человек, в том числе предусмотрено 29 мест для сидения.
Тестирование необходимо для определения соответствия технико-эксплуатационных показателей автобуса большого класса с учётом специфики рельефа курорта. За время опытной эксплуатации будет учтено мнение технических специалистов, водителей и пассажиров.
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