В России начали производить оборудование для транспортировки авиационных грузов и багажа

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выдал сертификат типа на авиационные контейнеры и паллеты, разработанные в России. Это важнейший документ, делающий возможным их закупки и эксплуатацию авиакомпаниями.

До 2022 года российские авиакомпании импортировали контейнеры и паллеты, в основном, из Норвегии, Нидерландов, Германии и Китая. Два года назад европейские компании покинули российский рынок, и Китай остался единственным поставщиком. Однако благодаря уникальным конструктивным решениям и оптимизации производственных процессов российские разработчики смогли предложить конкурентоспособные решения по сравнению с китайскими поставками.

Директор по развитию рынков алюминиевой компании РУСАЛ Евгений Васильев отметил, что в России появился новый профильный алюминиевый продукт, который ранее в стране не производился. Он напомнил о важности импортозамещения для развития национальной экономики.

«Мы констатируем, что в России появился новый алюминиевый продукт, так как авиационные средства пакетирования ранее в нашей стране не производились. Ситуация с алюминиевыми контейнерами еще раз подтверждает важность импортозамещения для всех отраслей национальной экономики. Коллеги проделали огромную работу, чтобы разработать и сертифицировать данное оборудование, ведь в гражданской авиации предъявляются высочайшие требования к качеству и безопасности», — сказал Васильев.

Получение сертификата типа МАК подтверждает, что оборудование безопасно для использования в гражданской авиации, это позволяет производителю поставлять его авиакомпаниям. В сертификат включены четыре типа контейнеров и пять типов паллет, разработанных компанией «Авиа-профит» при поддержке «Алюминиевой ассоциации», рассказал эксперт сектора «Авиация и космос» ассоциации Артур Арутюнов. Алюминий благодаря своей легкости и прочности традиционно используется для производства авиационных контейнеров. Использование контейнеров и паллет способствует улучшению сохранности багажа и грузов, а также ускоряет их обработку в аэропортах.

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