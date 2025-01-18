Российская компания открывает представительство во Вьетнаме и начинает поставки препаратов «Синтез»

© xn--80adahnf5bdekrm.xn--p1ai

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» открыла свое представительство во Вьетнаме, ставшее девятым по счету офисом, открытым для расширения коммерческого присутствия на международных рынках.

В связи с открытием представительства лекарственные препараты курганского фармацевтического завода «Синтез» будут поставляться во Вьетнам. К регистрации готовятся в первую очередь лекарственные безрецептурные препараты в направлении желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Представительство во Вьетнаме станет важным звеном в реализации стратегии экспортного роста «Биннофарм Групп»: выход на рынок Вьетнама и дальнейшее расширение на другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия, Малайзия, Филиппины и Таиланд. Расширение международного присутствия — одна из стратегических целей компании, которая создаст возможности для роста бизнеса и увеличения портфеля. Это позволит «Биннофарм Групп» занять лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России и стран своего присутствия.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен