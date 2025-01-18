Российская компания открывает представительство во Вьетнаме и начинает поставки препаратов «Синтез»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
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Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» открыла свое представительство во Вьетнаме, ставшее девятым по счету офисом, открытым для расширения коммерческого присутствия на международных рынках.
В связи с открытием представительства лекарственные препараты курганского фармацевтического завода «Синтез» будут поставляться во Вьетнам. К регистрации готовятся в первую очередь лекарственные безрецептурные препараты в направлении желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Представительство во Вьетнаме станет важным звеном в реализации стратегии экспортного роста «Биннофарм Групп»: выход на рынок Вьетнама и дальнейшее расширение на другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия, Малайзия, Филиппины и Таиланд. Расширение международного присутствия — одна из стратегических целей компании, которая создаст возможности для роста бизнеса и увеличения портфеля. Это позволит «Биннофарм Групп» занять лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России и стран своего присутствия.
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