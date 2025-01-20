ГК «Метран» обновила линейку метрологических стендов и установок для поверки средств измерений

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Производство метрологического оборудования и стендов, а также установок для поверки уровнемеров «Метран» показал руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антону Шалаеву.

В частности, ему продемонстрировали обновленную горизонтальную установку с системой, имитирующей измерение уровня (длины) с расширенным до 50-метров диапазоном измерения уровня, а также вертикальную установку с прямым методом задания и измерения уровня жидкости.

Установки двух исполнений КМС-УПУ обеспечивают измерение уровня с погрешностью от ±0,25 мм. Новые исполнения установок пока находятся на ресертификации, но уже прошли испытания с целью утверждения типа средств измерений, после чего их можно будет применять для поверки уровнемеров, в том числе высокоточных, которые используются в системах коммерческого учета для резервуаров.

Продолжаются работы по расширению технических характеристик выпускаемых бесконтактных радарных уровнемеров Метран-740, для которых в ближайшее время будет доступно производство с опцией повышенной точности измерения уровня (±1 и ±2 мм).

В компании отдельно отметили, что метрологическая служба ГК «Метран» завершила работы по расширению области аккредитации на право поверки уровнемеров с пределом допускаемой погрешности от ±1 мм, а также на право поверки эталонных Установок по поверке уровнемеров 1 разряда и грубее, которые используются в качестве эталонов при поверке уровнемеров различных принципов действия и измерения уровня.

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