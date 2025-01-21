Михайловский ГОК запустил производство щебёночно-песчаной смеси

© xn--80adahnf5bdekrm.xn--p1ai

Запросы на производство нового вида продукции комбинат получил в прошлом году сразу от нескольких дорожных и строительных организаций-партнёров. Решение задачи взяла на себя группа инженеров — участников программы «Фабрика идей». К разработке нового вида продукции подключились представители коммерческой службы и управления технического контроля. Для выпуска щебёночно-песчаной смеси, специалистам пришлось серьёзно перестроить параметры технологического оборудования одного из производственных участков.

Чтобы получить возможность смешивания крупной фракции щебня и отсева, специалисты демонтировали нижние металлические сита грохотов, а также заменили верхние сита на новые резиновые с увеличенной размерностью ячейки: их изготовили из отработавшей свой срок конвейерной ленты. Завершив «апгрейд» оборудования, сотрудники провели опытно-промышленные испытания.

«Мы отлаживали процесс до тех пор, пока новый продукт не стал полностью соответствовать ГОСТу. Опытную партию отправили потребителям. Их всё устроило», — сказал Владимир Емельянов, начальник хозяйственной службы ДСФ Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева.

Получив сертификат на новую продукцию, комбинат запустил серийное производство щебёночно-песчаной смеси, а экономический эффект от реализации идеи составил 22 млн рублей.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен