вчера
На Михайловском ГОКе модернизировали токарно-карусельный станок
Новая жизнь для ветерана механосборочного цеха. В управлении по производству запасных частей Михайловского ГОКа после капитального ремонта заработал токарно-карусельный станок для деталей большого диаметра.
Комментарии 0