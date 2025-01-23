«КАМАЗ» первым в России внедрил голосовое управление функциями транспортного средства

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Водители могут во время движения отдавать голосовые команды по управлению климатической системой (регулировать направление обдува воздуха, изменять температуру обогрева и кондиционера), запрашивать текущие параметры транспортного средства (например, уточнить нагрузку на мост), запускать необходимые приложения, звонить или отвечать на входящие вызовы по телефону, узнавать дату, время, переключать треки в медиаплеере и радиостанции в радио, изменять громкость звука, а во время ожидания в пробках — играть в города.

Голосовое управление функциями автомобиля помогает не терять фокус на дорожной ситуации и способствует повышению безопасности движения.

Серийный выпуск автотехники КАМАЗ поколения К5, оснащённой голосовым помощником, стартовал с 2025 года. Кроме того, данный функционал также появится в автомобилях КАМАЗ, выпущенных начиная со второго квартала 2023 года. Для этого даже не потребуется заезжать в сервисный центр, поскольку это произойдет в рамках обновления программного обеспечения БИС «по воздуху».

Партнёром по разработке голосового помощника в бортовой информационной системе КАМАЗ выступила томская компания «Энбисис». Она специализируется на речевых технологиях и является разработчиком платформы Evois, с помощью которой автопроизводители создают узкоспециализированные голосовые помощники под конкретные модели и головные устройства.

Как сообщает компания «Энбисис», Evois — это платформа для интегрированной разработки автомобильных голосовых помощников нового поколения с глубинным пониманием намерений водителя и пассажиров.

Собственная технология NLU (понимание смысла, намерений, параметров из текста) позволяет поддерживать диалог. Система понимает сложные фразы в режиме реального времени и может их уточнять. Это отличает Evois Platform от универсальных голосовых помощников.

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