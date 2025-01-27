Новая инфекционная больница на 500 коек приняла первых пациентов под Новосибирском

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Комплекс сооружений больницы включает в себя 21 здание и 10 инженерных сооружений, занимая площадь в 24 га. На территории оборудована вертолетная площадка для санитарной авиации. В состав комплекса входят шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации и интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории и оперблок, совмещённый с родовым отделением.

Стоимость объекта 16 млрд руб.

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