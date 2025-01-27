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termometrix 27 января 2025, 09:21 79 Медучреждения

Новая инфекционная больница на 500 коек приняла первых пациентов под Новосибирском

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 © s0.rbk.ru

Комплекс сооружений больницы включает в себя 21 здание и 10 инженерных сооружений, занимая площадь в 24 га. На территории оборудована вертолетная площадка для санитарной авиации. В состав комплекса входят шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации и интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории и оперблок, совмещённый с родовым отделением.

Стоимость объекта 16 млрд руб.

 © s0.rbk.ru

 © novosibirsk-news.net

Видеорепортаж

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Источник: https://infopro54.ru/news/novaya-in...pervyx-pacientov-pod-novosibirskom/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Новосибирская область
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