Новая инфекционная больница на 500 коек приняла первых пациентов под Новосибирском

Новая инфекционная больница на 500 коек приняла первых пациентов под НовосибирскомСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Комплекс сооружений больницы включает в себя 21 здание и 10 инженерных сооружений, занимая площадь в 24 га. На территории оборудована вертолетная площадка для санитарной авиации. В состав комплекса входят шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации и интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории и оперблок, совмещённый с родовым отделением.
Стоимость объекта 16 млрд руб.
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