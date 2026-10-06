В «Бюро 1440» представили серийный абонентский терминал cпутниковой связи

Серийная модель терминала «Бюро 1440» под названием 1440.УЛЬТРА предоставляет скорость передачи данных до 700 Мбит/с. Её можно ставить стационарно: на промышленных объектах, стройплощадках, удаленных территориях. Работать она может и в движении. Габариты остались как у предсерийного образца — 600×600 мм, а масса снизилась на 30%. Терминал выдерживает широкий диапазон температур и имеет степень защиты IP67, то есть не боится пыли и погружения в воду.

Концепт другого терминала под названием 1440.МИНИ ещё находится в разработке. Его размер — 300×300 мм, а скорость передачи данных около 100 Мбит/с. Устройство задумано как переносное: для спасателей, экстренных служб и геологических экспедиций. Сроки начала производства в компании пока не озвучили.

Третье устройство — терминал под названием 1440.ЗЕМЛЯ для железных дорог. Эту модель уже тестируют на составах РЖД. Терминал рассчитан на стабильную передачу данных при скорости поезда до 400 км/ч и на все типы вагонов, включая «Ласточки» и «Сапсаны». Цель — онлайн связь на всем маршруте, в любой части страны.

Заместитель гендиректора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов отметил, что компания развивает наземный сегмент параллельно со спутниковой группировкой. По его словам, разные масса, габариты, защита и комплектация позволят закрыть широкий круг сценариев для бизнеса и для жизни.