В Пермском крае открыли новый корпус для Передовой инженерной школы Пермского Политеха

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27 января состоялось открытие новогой корпуса Передовой инженерной школы «Высшая школа авиационного двигателестроения» (ПИШ ВШАД), открытой на базе Пермского Политеха. Научно-образовательный корпус оснащен современными лабораториями и лекториями. Он создан при содействии Минобрнауки России.

Пространство ПИШ предназначено для проведения исследований, реализации совместных проектов с индустриальными партнерами и подготовки высококлассных специалистов в области авиационного двигателестроения.

В корпусе создано пять ключевых лабораторий, включая лаборатории неразрушающего контроля изделий газотурбинного двигателя (ГТД), прикладного искусственного интеллекта в промышленности, цифрового инжиниринга машиностроительных процессов и производств, литейных процессов и комплекс лабораторий керамики и теплозащитных покрытий.

в новом корпусе ПИШ открыты Проектная студия Политехнической школы и образовательное пространство авиационных двигателей. В специализированных образовательных пространствах школьники, студенты и молодые ученые будут реализовывать идеи по проектированию и созданию прототипов изделий машиностроения, разрабатывать новые подходы к их изготовлению.

Среди оборудования — растровый электронный микроскоп, дефектоскоп ультразвуковой с фазированными решетками, термоанализатор и многое другое. Студенты смогут заниматься как теоретическими исследованиями, так и практическими экспериментами.

Напомним, ПИШ ВШАД на базе Пермского Политеха открыта в 2022 году благодаря победе вуза в федеральном проекте по созданию передовых школ. Пермская школа занимается теорией и практикой цифрового проектирования элементов газотурбинных двигателей и систем автоматизации, созданием новых функциональных материалов, оптимизацией технологических процессов изготовления и ремонта изделий газотурбинных двигателей. Полученные в ПИШ ВШАД технологические решения проходят экспертную оценку представителями индустриальных партеров на всех этапах реализации.

В ПИШ функционирует и развивается молодежное проектно-технологическое бюро с привлечением в работу молодых ученых и студентов. Все работают над выполнением перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских задач по приоритетным направлениям авиационного двигателестроения. Трудоустроено более 50 человек.

В магистратуре ПИШ обучается 128 студентов, по программам бакалавриата 106 студентов. Первый выпуск-магистров состоялся в 2024 году и составил 18 человек, все трудоустроились на предприятия-партнеры.

Партнерами ПИШ являются АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские моторы», АО «ОДК-СТАР».

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