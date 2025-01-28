В Пермском крае открыли новый корпус для Передовой инженерной школы Пермского Политеха

В Пермском крае открыли новый корпус для Передовой инженерной школы Пермского ПолитехаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
27 января состоялось открытие новогой корпуса Передовой инженерной школы «Высшая школа авиационного двигателестроения» (ПИШ ВШАД), открытой на базе Пермского Политеха. Научно-образовательный корпус оснащен современными лабораториями и лекториями. Он создан при содействии Минобрнауки России.
Пространство ПИШ предназначено для проведения исследований, реализации совместных проектов с индустриальными партнерами и подготовки высококлассных специалистов в области авиационного двигателестроения.
В корпусе создано пять ключевых лабораторий, включая лаборатории неразрушающего контроля изделий газотурбинного двигателя (ГТД), прикладного искусственного интеллекта в промышленности, цифрового инжиниринга машиностроительных процессов и производств, литейных процессов и комплекс лабораторий керамики и теплозащитных покрытий.
в новом корпусе ПИШ открыты Проектная студия Политехнической школы и образовательное пространство авиационных двигателей. В специализированных образовательных пространствах школьники, студенты и молодые ученые будут реализовывать идеи по проектированию и созданию прототипов изделий машиностроения, разрабатывать новые подходы к их изготовлению.
Среди оборудования — растровый электронный микроскоп, дефектоскоп ультразвуковой с фазированными решетками, термоанализатор и многое другое. Студенты смогут заниматься как теоретическими исследованиями, так и практическими экспериментами.
Напомним, ПИШ ВШАД на базе Пермского Политеха открыта в 2022 году благодаря победе вуза в федеральном проекте по созданию передовых школ. Пермская школа занимается теорией и практикой цифрового проектирования элементов газотурбинных двигателей и систем автоматизации, созданием новых функциональных материалов, оптимизацией технологических процессов изготовления и ремонта изделий газотурбинных двигателей. Полученные в ПИШ ВШАД технологические решения проходят экспертную оценку представителями индустриальных партеров на всех этапах реализации.
В ПИШ функционирует и развивается молодежное проектно-технологическое бюро с привлечением в работу молодых ученых и студентов. Все работают над выполнением перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских задач по приоритетным направлениям авиационного двигателестроения. Трудоустроено более 50 человек.
В магистратуре ПИШ обучается 128 студентов, по программам бакалавриата 106 студентов. Первый выпуск-магистров состоялся в 2024 году и составил 18 человек, все трудоустроились на предприятия-партнеры.
Партнерами ПИШ являются АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские моторы», АО «ОДК-СТАР».
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