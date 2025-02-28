ОДК внедрила IT-систeму сервисной поддержки двигателей для самолетов МС-21 и SJ-100

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Oбъединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех запустила IT-систему послепродажного обслуживания авиадвигателей для гражданской авиации, таких как ПД-14 для самолета МС-21-310 и ПД-8 для SJ-100. Новейшая цифровая платформа позволит эксплуатантам оперативно получать актуальную техническую документацию, а специалистам ОДК — отслеживать данные по использованию силовых установок на протяжении всего жизненного цикла.

Комплексная информационная система послепродажного обслуживания успешно прошла опытную эксплуатацию в Объединенной двигателестроительной корпорации, а также на предприятиях ОДК-Авиадвигатель, ОДК-Пермские моторы, ОДК-Сатурн и ОДК-Климов.

Система включает несколько модулей: «Центр поддержки заказчика», «Управление парком силовых установок» и «Управление техническими публикациями». Создано единое пространство для взаимодействия с компаниями-эксплуатантами, автоматизированы процессы сервисного обслуживания силовых установок. Также система фиксирует эксплуатационные параметры двигателей для улучшения их показателей надежности и эксплуатационной технологичности.

Сервис «Центр поддержки заказчика» позволяет оперативно принимать и обрабатывать запросы на информационную и техническую поддержку, а также консультировать по вопросам эксплуатации авиадвигателей.

«Внедрение корпоративной информационной системы обеспечит автоматизацию процессов послепродажного обслуживания двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-8 и ТВ7-117СТ-01/02 и управления их жизненным циклом при эксплуатации. Запуск платформы показал эффективную работу всех модулей системы и позволил создать унифицированное информационное пространство для взаимодействия ОДК с заказчиками. Архитектура и функционал новой информационной системы отвечает современным международным требованиям», — отметил директор по сервису ОДК Максим Ищенко.

Проект реализуется с участием компании «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех), которая выступает интегратором, и компании «Инженерный центр информационно-аналитических систем», отвечающей за процесс разработки и внедрения нового цифрового решения для послепродажного обслуживания авиационных двигателей.

«Комплексная информационная система послепродажного обслуживания построена на базовом программном обеспечении, имеющем современный стек технологий и технологический суверенитет. Система успешно применяется не только на предприятиях ОДК, но и на предприятиях авиационного кластера, и в автомобильной промышленности (таких как проект „Аурус“). Подход по созданию подобного рода систем, а также используемое программное обеспечение имеет большой потенциал внедрения на других предприятиях Ростеха», — отметил генеральный директор АО «РТ-Проектные технологии» Михаил Калужский.

Система работает по принципу «одного окна» на портале csp.uecrus.com и предоставляет клиентам корпорации единый доступ к информации, необходимой для эффективной эксплуатации двигателей и анализа логистической поддержки. Центр технической поддержки корпоративной информационной системы послепродажного обслуживания будет сформирован на пермском предприятии ОДК-Авиадвигатель.

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