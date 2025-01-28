В поселке Руэме Марий Эл открыли новый корпус средней общеобразовательной школы

© vnd12.ru

Благодаря возведению нового здания вместимость существующей школы увеличилась в 3 раза, предоставив дополнительные 725 мест для учеников. Теперь качественное образование стало доступно не только детям поселка Руэм, но и ребятам из соседних населенных пунктов.

Новый корпус состоит из 4 блоков. В трехэтажном здании площадью 1,4 тысяч квадратных метров размещены 32 учебных кабинета, 2 спортивных зала, скалодром, актовый зал на 700 мест, мастерские, библиотека, центр детских инициатив, пищеблок и столовая на 375 мест, медицинский кабинет, кабинеты дополнительного образования. На строительство школы направлено более 856 млн рублей.

© vnd12.ru

© marimedia.ru

© marimedia.ru

© marimedia.ru

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен