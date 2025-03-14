ПАК PINTegrator© для контроля качества оконных ПВХ профилей в производственном потоке

Новосибирская компания «ПИН-Программная ИНтеграция» разработала программно-аппаратный комплекс для контроля качества оконных ПВХ профилей для предприятий-производителей профилей и продукции из них. Система позволяет проводить измерения, выявлять дефекты и контролировать цвет, таким образом обеспечить и повысить качество оконных профилей.

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Программно-аппаратный комплекс PINTegrator(c) — это интеллектуальная система, которая использует современные технологии 3Dсканирования, машинного зрения, включая искусственный интеллект для обработки промышленных данных, для автоматизации процессов контроля качества на промышленных предприятиях. Программно-аппаратный комплекс контроля размеров, дефектов и цвета ПВХ профиля функционирует непосредственно после экструзионной линии в режиме онлайн, направлен на импортозамещение зарубежных систем контроля качества, подобных системам PROMEX CYRUS In-line от компании от ASCONA Gmbh.

«Согласно действующим ГОСТ, периодически с каждой экструзионной линии специалисты ОТК предприятия по производству ПВХ профилей отбирают несколько образцов продукции и проводят экспресс-тесты. Прежде всего, измеряют геометрические параметры профиля. Портативным колориметром определяются цветовые свойства изделий. В случае если опытный образец не прошел экзаменационной проверки, всю партию снимают и отправляют в переработку, а технические специалисты начинают выяснять и устранять причины брака. На это уходит время и ресурсы. Такова классическая схема контроля качества, которая проводится выборочно и с разными периодами, дефекты поверхности выявляются визуально и тоже выборочно. Обычно, ПВХ-профиль поверяется на вмятины, цвет, загрязнения, на плоскость. Это все лабораторные методы, требующие много времени и сил. Недостатки такого подхода очевидны — это человеческий фактор и отсутствие тотального контроля качества в производственном потоке. Мы предлагаем онлайн контроль качества, постоянный, объективный. В процессе такого контроля формируется реальный Паспорт качества изделия на всю партию ПВХ профиля конкретного производственного цикла экструзии. Это цифровой современный подход к решению проблемы.», — прокомментировал результаты разработки директор компании Виктор Харченко.

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Основной функционал комплекса включает в себя:

— измерение основных внешних размеров профиля в потоке по ГОСТ 30674-2023 с точностью до 20 мкм;

— скорость потока профиля ПВХ до 50 м/мин;

— максимальный размер сечения контролируемого профиля — до 150×150 мм;

— устойчивость к вибрации (до 20 Гц, амплитуда до ±10 мм от оси);

— угол поворота профиля ПВХ относительно оси движения до 25 градусов;

— инспекция дефектов внешних поверхностей профиля в потоке;

— контроль отклонений цвета внешних поверхностей профиля в потоке от заданных значений RAL;

Основные характеристики комплекса, это:

— промышленное исполнение ПАК;

— компактный адаптируемый под конкретное производство блок контроля (до 3х в одной точке контроля);

— возможность объединения нескольких ПАК в систему контроля качества масштаба цеха/предприятия;

— полная документальная фиксация качества изделия в результате технологического процесса экструзии в онлайн (фото дефектов, журналы измерений, паспорт смены, отчетность);

— документальная фиксация производственного цикла контроля и действий оператора (старт/стоп/остановы);

— цифровой паспорт качества на партию/смену;

— локальная консоль оператора по месту;

— удаленный WEB-интерфейс с ролевой моделью доступа (оператор, технолог, ОТК);

— интеграция в систему диспетчеризации SCADA;

— интеграция с АСУТП, MES, ERP, ИТ системами;

— интеграция с CAD/CAM системами для верификации параметров изделия;

— полный доступ к онлайн и историческим данным контроля (хранение данных до 6 -ти месяцев) для отдела контроля качества;

— возможность построения цифрового советчика оператора экструзионной линии на основе данных по качеству — предиктивной аналитики качества (проведен и зарегистрирован НИОКР);

— комплекс имеет декларацию ТР ТС 004/020, ТУ 28.99.39-002-43007589-2022

Внедрение комплекса дает положительный эффект, в частности:

— контроль отклонений размеров, контроль дефектов, отклонений цвета профиля;

— контроль качества на промежуточных этапах производства;

— минимизация рекламаций;

— минимизация брака готового изделия (окна) из-за промежуточного брака;

— быстрое реагирование при появлении отклонений параметров изделия в потоке производства.

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Отдельно следует отметить, что в процессе эксплуатации системы формируются ценнейшие данные о технологическом процессе в целом, что позволяет формировать базис для дальнейшего развития системы в качестве платформы предиктивной аналитики, что дает в дальнейшем дополнительный экономический эффект от внедрения.

Финансовую поддержку проекту оказал Фонд содействия инновациям, предоставив на разработку грантовые средства. Инновационная разработка сейчас находится в стадии готовности к внедрению. В условиях растущей конкуренции на рынке, использование таких интеллектуальных решений становится не просто желательным, а необходимым для достижения успеха.

«Наша компания разрабатывает и внедряет инновационные системы и программно-аппаратные комплексы для промышленных предприятий в металлургической, обогатительной, пищевой и аграрной отраслях уже более 5-ти лет. Внедрение наших комплексов помогает предприятиям решать задачи контроля качества выпускаемой продукции и оптимизации технологических процессов. Наши системы успешно работают на предприятиях Евраз, УГМК, Русал, пищевых производствах, имеются решения по контролю качества для предприятий по производству строительных материалов и других отраслей. Данная разработка является серьезным шагом вперед в области отечественных систем контроля качества, не уступающих, но и в некоторых аспектах и лучших, чем зарубежные», — прокомментировал результаты разработки директор компании Виктор Харченко.

Одним из основных преимуществ PINTegrator© является его способность интегрироваться с существующими автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУТП), системами управления производственными процессами (MES) и системами управления ресурсами предприятия (ERP). Это позволяет обеспечить полный цикл управления производственным процессом, начиная от контроля качества сырья и заканчивая готовой продукцией.

Система также предлагает возможности для масштабирования и модернизации, что делает её идеальным выбором для предприятий, стремящихся к инновациям и улучшению качества своей продукции. PINTegrator© разработан как российская альтернатива зарубежным системам контроля, таким как система PROMEX CYRUS In-line компании ASCONA Gmbh и подобных. Это позволяет не только сократить затраты на импортное оборудование, но и адаптировать систему под специфические условия и требования российского рынка. Все разработки компании прошли регистрацию в ЕГИСУ НИОКР и соответствуют требованиям Технического регламента ТР ТС 004/020. Это подтверждает высокие стандарты качества и безопасности, которые соблюдаются в процессе разработки и внедрения ПАК PINTegrator©.

Все решения компании защищены правами интеллектуальной собственности и включены в Реестр программного обеспечения Минцифры России. Наличие ИТ аккредитации Минцифры и статус малой технологической компании (МТК) от Минэкономразвития подтверждают надежность и качество предлагаемых решений. Платформа предиктивной аналитики PINTegrator© входит в Реестр инновационной продукции Новосибирской области.

Компания «ПИН-Программная ИНтеграция» активно участвует в мероприятиях Новосибирского областного инновационного фонда и получила статус участника «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

www.pin-progin.ru

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