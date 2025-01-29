В Липецкой области открылся новый корпус геронтологического центра

В Липецкой области открылся новый корпус геронтологического центраСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Липецком округе построили современный корпус для реабилитации после тяжёлых травм и болезней. Тренажёры, оборудование комнат и зон отдыха — всё на новом для региона уровне. Новое здание возвели за 400 миллионов рублей. В рамках нацпроекта «Демография».
Всего корпус рассчитан на комфортное проживание 50 человек.
В новом корпусе три этажа, первый — для немобильных подопечных. В палатах — кровати-вертикализаторы, которые помогут людям с ограниченной подвижностью автоматически принять положение сидя. Рельсовая система переместит подопечных из одной палаты в другую. Механо-терапевтический аппарат поможет восстановиться после полученных травм или инсульта: аппарат передвижной и позволяет разрабатывать мышцы и суставы, не вставая с кровати. Закуплены современные аппараты для физиотерапии, новые тренажёры. Оборудование в корпусе на 70% отечественное. Палаты на всех этажах оснащены «Умным домом»: голосовой помощник включает свет, телевизор, кондиционер, увлажнитель, открывает шторы, при необходимости поможет вызвать медсестру.
https://лип
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30.01.2501:50:07