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Парк пригородных электропоездов полностью обновлен в Хабаровском крае. Теперь на всех направлениях курсирует современный подвижной состав, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Программа по его замене реализовывалась в крае с 2020 года. Этого удалось достичь за счет плодотворного сотрудничества губернатора и правительства края с Российскими железными дорогами.

© t.me

— В минувший понедельник два новых современных импортозамещенных электропоезда ЭП3Д представили на железнодорожном вокзале краевой столицы. Они изготовлены на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ, входит в состав ТМХ) и на 100% состоят из комплектующих отечественного производства. Один электропоезд отправился по маршруту «Хабаровск — Хор», а второй выйдет в рейс после подготовки в ближайшее время. Таким образом за 5 лет в регионе удалось обновить 6 электропоездов, теперь перевозки в пригородном сообщении выполняются только современным комфортным подвижным составом, — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

© t.me

Основные преимущества этого вида транспорта перед другими — экономия времени, безопасность перевозок, возможность поездок при любых погодных условиях, несмотря на показатели дорожного трафика, по четкому расписанию. Электрички обеспечивают ежедневное бесперебойное сообщение населенных пунктов с краевой столицей.

© t.me

В новых поездах установлены удобные мягкие трехместные сидения с разъемами для зарядки телефонов, предусмотрена возможность перевозки маломобильных граждан, имеются информационные табло, светодиодное освещение, видеонаблюдение, крепления для велосипедов. Также составы оснащены системой микроклимата и обеззараживания воздуха, повышенной тепло- и звукоизоляцией. Два электропоезда представлены в 6-вагонном исполнении, еще четыре — в 4-вагонном.

— Безусловно, комфортный подвижной состав повышает привлекательность перевозок. За счет проведенного обновления годовой пассажиропоток в пределах края вырос на 20%, с 573 тысяч отправленных пассажиров в 2019 году до 692 тысяч в 2024 году, — подчеркнули в региональном Минтрансе.

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