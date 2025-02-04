Три новых электропоезда ЭП2ДМ начали перевозить пассажиров в Омской области

Три новых электропоезда ЭП2ДМ производства ДМЗ начали перевозить пассажиров в Омской области

Современные шестивагонные составы стали курсировать по наиболее востребованным маршрутам региона с 1 февраля. ЭП2ДМ оборудованы эргономичными сидениями, системой кондиционирования, USB-портами для зарядки мобильных устройств, местами для провоза велосипедов и багажа. В головных вагонах создана безбарьерная среда для пассажиров с инвалидностью. Всего в Омске и области эксплуатируются пять поездов новой модели.

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