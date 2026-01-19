С вокзал города Сестрорецка (муниципального образования в составе города федерального значения Санкт-Петербурга) в рейс отправился второй электропоезд постоянного тока ЭП2ДМ, построенный на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ, входит в состав ТМХ) для Северо-западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Маршрут поезда связывает Сестрорецк с Финляндским вокзалом Санкт-Петербурга.

Первыми пассажирами нового восьмивагонного состава стали вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

В восьми вагонах электропоезда расположены 818 мест для сидения, а в общей сложности состав может перевозить порядка 2000 пассажиров. В конструкции использованы современные эргономичные пассажирские диваны, у каждого места для сидения расположены USB-разъемы Type-A и Type-C с функцией быстрой зарядки мобильных устройств.

В салонах установлены системы кондиционирования с обеззараживанием воздуха, информационные LCD-табло. В головных вагонах поезда созданы условия для проезда пассажиров с инвалидностью, а также размещены экологически чистые туалетные комплексы и предусмотрены места для провоза велосипедов. Обновленная конструкция кабины машиниста обеспечивает локомотивной бригаде улучшенный обзор.

Экстерьер и интерьер ЭП2ДМ соответствуют современным тенденциям, сложившимся в промышленном дизайне.

Поезд спроектирован отечественными конструкторами, одной из ключевых особенностей новой техники является комплект электрооборудования собственной разработки ТМХ. ЭП2ДМ включен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России — это подтверждает, что не только сам поезд, но и все его ключевые конструктивные элементы производятся на территории России.

Экстерьер и интерьер поезда разработан Центром промышленного дизайна «Лаб 20/50» и соответствует принятой в Трансмашхолдинге концепции «ДНК бренда».

Первый поезд ЭП2ДМ поступил в распоряжение СЗППК в сентябре прошлого года. В начале октября он начал регулярно перевозить пассажиров между Финляндским вокзалом и Сестрорецком.

Электропоезд отмечен престижными отраслевыми наградами — он стал лауреатом Национальной премии «Приоритет», конкурса РЖД на лучшее качество подвижного состава и национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения».