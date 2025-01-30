© t.me

Мы полностью собрали первую партию «Львят» для Самары на «Невском заводе электрического транспорта»!

© t.me

Планируем отправить в город 4 вагона до конца недели.

© t.me

Всего поставим в областной центр 71 трамвай этой модели по соглашению с АО «СберЛизинг». 40 — в этом году.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен