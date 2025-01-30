d-tatarinov 30 января 2025, 17:42 34 Транспорт, спецтехника и логистика
Собрали первую партию «Львят» для СамарыСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Мы полностью собрали первую партию «Львят» для Самары на «Невском заводе электрического транспорта»!
Планируем отправить в город 4 вагона до конца недели.
Всего поставим в областной центр 71 трамвай этой модели по соглашению с АО «СберЛизинг». 40 — в этом году.
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Источник: https://t.me/pc_tranaportsystems
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