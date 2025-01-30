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d-tatarinov 30 января 2025, 17:42 34 Транспорт, спецтехника и логистика

Собрали первую партию «Львят» для Самары

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 © t.me

Мы полностью собрали первую партию «Львят» для Самары на «Невском заводе электрического транспорта»!

 © t.me

Планируем отправить в город 4 вагона до конца недели.

 © t.me

Всего поставим в областной центр 71 трамвай этой модели по соглашению с АО «СберЛизинг». 40 — в этом году.

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Источник: https://t.me/pc_tranaportsystems

Санкт-Петербург, Невский завод электрического транспорта, Львенок
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