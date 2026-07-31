В Москве полным ходом идет масштабная программа реконструкции «Моя школа». Обновляют не только фасады и кабинеты, но и привычные школьные пространства. Библиотеки превращаются в современные медиатеки, где объединены книги, цифровые технологии и удобные зоны для учебы и общения.

Теперь здесь есть просторные читальные залы, места для групповой работы и уютные уголки, где можно отдохнуть с книгой. Пространство легко меняется под разные задачи благодаря передвижным шумоизоляционным перегородкам. Сегодня здесь проходит лекция, завтра — олимпиада, а после уроков — занятие кружка или школьная выставка.

Одной из самых необычных деталей стали индивидуальные шумозащитные кабинки. Такие решения давно используют современные офисы, а теперь они появились и в школах.

Внутри — удобные сиденья, стол, розетки и полная тишина. Здесь можно сосредоточиться на домашнем задании, повторить материал перед контрольной, спокойно почитать или даже записать аудио для собственного подкаста. Для многих школьников это возможность поработать без лишнего шума, которого в течение учебного дня хватает.

Несмотря на современный формат, медиатека не перестала быть библиотекой. Книжные фонды продолжают пополняться новой литературой.

При этом технологии делают пространство еще полезнее. Интерактивные панели подключены к системе «Московской электронной школы», поэтому ученики и учителя получают доступ к большой базе учебных материалов и виртуальным лабораториям. Для самостоятельной работы предусмотрены ноутбуки — в этом году появятся еще около 500 новых устройств.

Продумано мягкое освещение, акустические панели на потолке, текстильное напольное покрытие и спокойные цвета, которые помогают сосредоточиться и делают помещение более комфортным.

В 2024-2025 годах полностью реконструировали 55 школьных зданий. В этом году планируется завершить работы еще в 100 школах, а до конца 2033 года комплексно обновить около 750 зданий.