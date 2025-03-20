Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Московской области

termometrix 20 марта 2025, 09:29 28 Спортивные объекты
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Московской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На территории лицея № 12 города Люберцы открылся новый быстровозводимый физкультурно-оздоровительный комплекс «Кристалл», построенный в рамках программы развития физической культуры и спорта региона.
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Источник: медиасток.рф
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