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termometrix 20 марта 2025, 09:29 28 Спортивные объекты

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Московской области

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 © медиасток.рф

На территории лицея № 12 города Люберцы открылся новый быстровозводимый физкультурно-оздоровительный комплекс «Кристалл», построенный в рамках программы развития физической культуры и спорта региона.

 © медиасток.рф

 © медиасток.рф

 © медиасток.рф

 © медиасток.рф

 © медиасток.рф

 © медиасток.рф

 © медиасток.рф

 © медиасток.рф

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Источник: медиасток.рф

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спортивные объекты, Московская область
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