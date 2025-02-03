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Evgeny Yashkin 03 февраля 2025, 09:09 3846 Модернизация

Горизонтально-расточной станок с ЧПУ 2А636Ф3 введен в эксплуатацию

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Специалисты из г. Челябинск — Первая станкостроительная компания ввели в эксплуатацию на заводе АО РОТОР г. Вологда горизонтально-расточной станок с ЧПУ модели 2А636Ф3. Это был советский станок после глубокой модернизации. В процессе модернизации все направляющие были заново отшлифованы, пришабрены, установлены новые ходовые винты ШВП, старые редуктора подач заменены на новые без люфтовые — планетарные. Заменена гидравлика, встроена новая телескопическая защита направляющих, защита стойки. Разработано и изготовлено новое электрооборудование станка, в качестве управления используется Российская система ЧПУ ф. Балт-Систем НЦ310, которая управляет пятью осями станка плюс вспомогательным план-суппортом. (Планшайба предназначена для расточки больших диаметров.), так же установлены прецизионные Российские датчики обратной связи — оптические линейные энкодеры ф. СКБ-ИС с разрешением 1мкм. Станок соответствует жестким нормам точности ГОСТ 2110—93

Горизонтально-расточной станок 2а636Ф3Горизонтально-расточной станок 2а636Ф3

Как показала практика, восстановленные советские станки при оснащении новым оборудованием могут соперничать с современными станками, в станину станка заложен высокий ресурс.

Рекомендуем ознакомится с видео.

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станкостроение, станок
  • Badassgoliath Badassgoliath
    03.02.2510:33:31

    используется Российская система ЧПУ

    установлены прецизионные Российские датчики обратной связи

    Отлично.

    Только в данных предложениях слово «российские» надо писать с маленькой буквы, так как оно не первое в предложении.

    Вот если бы текст был на английском, тогда да, надо было бы писать с заглавной.

    #1296394
  • Sniper_78 Sniper_78
    03.02.2513:27:23

    Для меня, станочника, прям услада для глаз)))

    Я смотрю, у них и цех уже новый. Развиваются! Был когда-то подписан на их канал на «Ютубе».

    #1296405
  • Нет аватара cmm56
    03.02.2520:17:18

    Начинал свою работу электронщиком на станке данной модели. Достался в плачевном состоянии, Освоил, оживил.

    До автоматической работы не удалось довести,стойка ЧПУ разукомплектована. Долго возился с приводами, Главный привод был Румынский.Начальство было довольно что стал работать. Мне нравился станок, механика особенно.

    Рад за возрождение, Побольше станков и

    квалифицированного персонала!

    #1296423
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