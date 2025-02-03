Горизонтально-расточной станок с ЧПУ 2А636Ф3 введен в эксплуатацию

Специалисты из г. Челябинск — Первая станкостроительная компания ввели в эксплуатацию на заводе АО РОТОР г. Вологда горизонтально-расточной станок с ЧПУ модели 2А636Ф3. Это был советский станок после глубокой модернизации. В процессе модернизации все направляющие были заново отшлифованы, пришабрены, установлены новые ходовые винты ШВП, старые редуктора подач заменены на новые без люфтовые — планетарные. Заменена гидравлика, встроена новая телескопическая защита направляющих, защита стойки. Разработано и изготовлено новое электрооборудование станка, в качестве управления используется Российская система ЧПУ ф. Балт-Систем НЦ310, которая управляет пятью осями станка плюс вспомогательным план-суппортом. (Планшайба предназначена для расточки больших диаметров.), так же установлены прецизионные Российские датчики обратной связи — оптические линейные энкодеры ф. СКБ-ИС с разрешением 1мкм. Станок соответствует жестким нормам точности ГОСТ 2110—93

Горизонтально-расточной станок 2а636Ф3

Как показала практика, восстановленные советские станки при оснащении новым оборудованием могут соперничать с современными станками, в станину станка заложен высокий ресурс.

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