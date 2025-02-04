Помогаем снимать энергодефицит в Краснодарском крае

© companies.rbc.ru

Краснодарский край входит в тройку самых энергодефицитных регионов России, что делает строительство ТЭЦ «Ударная» важным пунктом в деле развития энергосистемы

Дизельные электростанции ТСС на ТЭЦ "Ударная" в Краснодарском крае © pics.rbc.ru

Задача:

Обеспечить надежными источниками резервного питания тепловую электростанцию «Ударная» в Краснодарском крае.

Причина:

Станция «Ударная» строится для решения проблемы дефицита электроэнергии и мощности в Краснодарском крае. Для бесперебойной работы важного объекта на территории региона необходимо было разработать проект по обеспечению резервного энергоснабжения в случае отключения питания от основной сети.

ТЭС «Ударная» — важнейший проект для Краснодарского края. После ввода станции в эксплуатацию электроэнергией будут обеспечены жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия региона. Станция также позволит обеспечить стабильную работу и надежность энергосистемы юга России и Крымского полуострова в период летнего максимума.

Тепловая станция состоит из трех энергоблоков, общая мощность которых превышает 550 МВт. Первые 2 энергоблока ТЭС будут иметь мощность 225 МВт каждый, а мощность 3го энергоблока составит 110 МВт. Таких мощностей ТЭС будет достаточно для покрытия дефицита электроэнергии и мощности в регионе.

Для решения задачи по обеспечению объекта энергией заказчику были поставлены 2 дизельные электростанции ТСС серии PREMIUM, каждая мощностью 520 кВт. В основе станций установлены двигатели под брендом Baudouin, предназначенные для основного или резервного электроснабжения в наиболее ответственных областях применения — там, где требуется высокая надежность источника электроэнергии, высокая мощность и недопустимы перебои в энергоснабжении.

Использованные для реализации проекта дизель-генераторные установки работают в синхронизации и интегрированы в энергокомплекс заказчика. Собственное производство и конструкторский отдел позволили включить в заказ необходимые клиенту дополнительные опции.

На объекте предъявлялись серьезные требования к пожарной безопасности, поэтому при изготовлении установок на производственном комплексе ГК ТСС использовалась продвинутая система пожарной сигнализации в ДГУ. С ее помощью будет легче предотвратить или своевременно обнаружить возгорание.

Дизельная электростанция ТСС в контейнерном исполнении © pics.rbc.ru

ГК ТСС выполнила комплексную реализацию проекта по поставке дизельных электростанций BAUDOUIN 520 КВТ TBD 720TS, включающую в себя следующие этапы:

Проектирование

Согласование с проектным институтом

Изготовление на производстве

Поставка

Строительно-монтажные работы

Монтаж и пусконаладочные работы

Каждая электростанция прошла испытания под нагрузкой более 2-х часов перед отправкой заказчику. На данные электростанции распространяется повышенная гарантия сроком до 3 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.

Результат

Тепловая электростанция «Ударная» в Краснодарском крае обеспечена двумя надежными источниками резервной электроэнергии. ГК ТСС реализовала проект при помощи поставки и проведения пуско-наладочных работы двух ДГУ серии PREMIUM на базе двигателей BAUDOUIN мощностью по 520 кВт.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен