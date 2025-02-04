Полуприцеп самосвал BONUM для транспортировки различных строительных материалов

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Новинка от завода BONUM: надёжный и удобный полуприцеп для перевозки строительных материалов BONUM STRONG LINE.

Завод BONUM разработал новинку — полуприцеп-самосвал для транспортировки различных строительных материалов, таких как песок, гравий, щебень, грунт и т. п.

Полуприцеп-самосвал на фоне завода

При создании модели BONUM STRONG LINE инженеры завода опирались на глубинное исследование потребностей клиентов, специфику отрасли и суровые условия эксплуатации самосвалов. Новинка отвечает современным требованиям и готова к работе в самых сложных условиях.

Новый полуприцеп оснащён усиленными осями от проверенных производителей SAF и BPW с барабанными тормозами на полурессорах.

Ключевые преимущества:

— Усиленные оси — SAF и BPW.

— Мощная гидравлика — система BINOTTO обеспечивает стабильный и плавный подъём кузова.

— Безопасность — установлен блокирующий клапан, предотвращающий падение кузова при разгерметизации гидроузлов

— Уверенность на дороге — смещённый центр массы и пониженная высота обеспечивают устойчивость и чёткое следование за тягачом как в загруженном, так и в пустом состоянии.

— Продуманная конструкция — рама предусматривает удобный доступ к запасному колесу и просторную площадку для пологования.

— Быстрая и полная выгрузка — благодаря косой передней стенке и расширяющейся форме кузова насыпная масса легко сходит при разгрузочных работах.

Полуприцеп создан с использованием передовых технологий и опыта, чтобы сделать его максимально надёжным, удобным в эксплуатации и безопасным.

Полуприцеп-самосвал

Разрабатывая конструкцию полуприцепа, инженеры позаботились о том, чтобы прицеп хорошо держал дорогу в загруженном и пустом состоянии. Чтобы достичь этого результата, было решено снизить точку центральной массы и сместить её к ведущей оси тягача. Данное решение позволило добиться двух преимуществ: прицеп идёт ровно за тягачом (не раскачивается, не «гуляет» по дороге) и улучшает тяговые показатели грузовика.

BONUM позаботился и об удобстве в обслуживании.

— На раме предусмотрено место под запасное колесо, доступ к нему такой же простой, как и на любом другом полуприцепе BONUM

— Предусмотрена просторная площадка для пологования. Комфорт водителя напрямую влияет на эффективность полуприцепа

— Наши инженеры поработали над формой кузова, наклонив переднюю стенку и изменив классические линии гиба кузова. Это значительно увеличило скорость выгрузки.

Полуприцеп успешно прошёл испытания, показав высокие результаты. Эксплуатанты довольны — а для инженеров завода BONUM это лучшая награда.

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