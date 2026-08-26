Как стало известно отраслевому медиа Agroreport , на заводе Meusburger «Новтрак» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») создан первый в своем роде российский облегченный четырехосный полуприцеп-самосвал с первой вынесенной осью, заявили в компании. Модель SK-451 предназначена для перевозки угля, щебня и отсева, который сможет проходить весовой контроль при полной массе автопоезда до 44 тонн и при этом перевозить не менее 29-30 тонн груза, в зависимости от тягача.

Легкий вес полуприцепа — 7 700 кг — достигнут широким применением алюминия и высокопрочных сталей. Кузов объемом 31 м³ выполнен из высокопрочной стали HARDOX и имеет полукруглую форму для быстрой и полной разгрузки. Облегченная рама новой конструкции разработана специально для работы в сцепке с тягачом колесной формулы 4×2.

Расстановка осей в конфигурации 1+3 позволяет добиться наилучшей развесовки сцепки. Осевые агрегаты на пневматической подвеске рассчитаны на высокие нагрузки и интенсивную эксплуатацию. Подъем первой и второй оси позволяет экономить топливо, снижать износ резины и агрегатов.