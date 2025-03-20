Впервые трамваи нового поколения вышли на маршрутные линии Самары

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В Самаре начали курсировать трехсекционные трамваи нового поколения «Витязь М». Программа обновления парка общественного транспорта в Самаре проводится при поддержке Сбера и партнёра банка — компании «СберЛизинг». Поставка современных трамваев позволит на 29% обновить трамвайный парк города. Всего в столицу губернии до конца 2026 года будет поставлено 74 трамвая: 3 «Витязь М» и 71 односекционный трамвай «Львенок».

Обновление электротранспорта происходит при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Правительства региона. 19 января первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов, министр транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Карпов и глава городского округа Самара Иван Носков приняли участие в обкатке новых трехсекционных трамваев.

20 января на маршрут № 22 уже вышли три новых современных комфортных трамвая «Витязь М». Выбор маршрута неслучаен — это самый протяженный (более 18 км трассы) и востребованный (порядка 4 млн пассажиров ежегодно) маршрут.

Производство вагонов осуществляется на Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого. Оба предприятия входят в «ПК Транспортные системы». Трамваи трехсекционные, способны перевозить до 260 человек, а это в два раза больше пассажиров, чем электротранспорт прошлого поколения, при этом наличие шести дверей сокращает время посадки-высадки пассажиров.

«Самара — город с богатыми традициями электротранспорта, и мы рады, что наша компания становится частью этой истории. Трехсекционный низкопольный трамвай „Витязь М“ — это флагман „ПК Транспортные системы“, созданный для комфортных и безопасных поездок. Просторный салон, эргономичные сиденья и широкие двери делают вагон удобным для всех пассажиров, включая маломобильные категории. Мы уверены, что жители Самары оценят преимущества этого современного транспорта», -прокомментировал генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

Действительно, при разработке и производстве трамваев «Витязь-М» особое внимание уделено удобству пассажиров — панорамные окна позволяют любоваться видами города, а эргономичные сиденья делают поездку комфортной и приятной. Широкие двери значительно увеличат скорость пассажирообмена на остановках. Просторный салон со 100%-низким полом обеспечивает комфортное передвижение пассажиров, а широкие информационные экраны дают полную информацию о поездке. Интерьер создан с применением алюминиевых сплавов, что делает его долговечным, пожаробезопасным и эстетически привлекательным. Прямо в салонах можно будет зарядить мобильные устройства, а камеры внутри и снаружи вагона помогают водителю контролировать обстановку в салоне и дорожную ситуацию.

В рамках договора лизинга, в настоящее время идет работа над еще одной партией трамваев для Самары — это 71 односекционный трамвай модели 71-911ЕМ «Львёнок». Первые поставки «Львят» начнутся в феврале этого года, до конца 2025 года для Самары изготовят 40 трамваев. Еще 31 вагон передадут городу до 30 апреля 2026 года.

«Развитие региона — одно из ключевых направлений нашего партнёрства с правительством Самарской области. Мы реализуем совместные проекты, которые отвечают запросам и потребностям жителей области. Обновление парка электротранспорта направлено на улучшение качества пассажирских перевозок и комплексное развитие транспортной инфраструктуры. И уже сегодня, совершая первую поездку в новом, технологичном трамвае, мы видим, как меняется облик города, а жизнь самарцев становится более комфортной и удобной», — подчеркнула управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

Обкатку трамваев «Витязь-М» в Самаре проводили лучшие водители ТТУ и нареканий от них нет. Кстати, локализация производства трамваев нового поколения на «ПК ТС» достигает 95%, значит по комплектующим и запчастям проблем не будет, обслуживание техники будет происходить быстро. Главное — пассажиры смогут совершать свои ежедневные поездки в комфортном, безопасном и экологичном транспорте.

Напомним, что в настоящее время 464 трамвайных вагонов «Витязь-М» успешно эксплуатируются в Москве и 92 — в Санкт-Петербурге.

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