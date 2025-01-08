Итоги 2024 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

1.В Ленинградской области открыт новый многопрофильный медицинский центр

Открылись новые онкологические центры сразу в трех регионах России

2.Уфа

3.Томск

4.Якутск

5.Открыт новый медцентр ФМБА в Мариуполе

6.В Урюпинске открылась поликлиника-филиал Волгоградского областного онкодиспансера

7.В Пензе открыт новый лабораторно-диагностический корпус онкологического диспансера

8.В Оренбурге открылся новый детский медицинский центр

9.В Казани открылись новые медучреждения

10.В Курской области открыли новую взрослую поликлинику в Обояни

11.В Песочном открылся новый амбулаторно-поликлинический корпус Онкоцентра имени Н. П. Напалкова

12.В селе Хонуу введен в работу крупнейший в Арктической Якутии больничный комплекс

13.В Кургане открыли новый онкологический центр

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14.В Аксарке ЯНАО открыли новое здание районной больницы

15.В Донецке открылся Республиканский перинатальный центр

16.В Красноярском крае открыли новое здание психоневрологического интерната

17.На севере Тамбова открыли новую поликлинику

18.В Симферополе открыли новый корпус стационара для онкобольных

19.Детский хирургический центр инновационных технологий открылся в Ростовской области

20.Новая поликлиника открылась в Петербурге

21.Новый корпус лучевой терапии медицинского центра «Коммунарка» введен в эксплуатацию

22.В Брянске открыли новый хирургический корпус детской областной больницы

23.В Брянске открылся новый лечебный корпус городской больницы № 4

24.На Сахалине открылась новая клиника

25.В Перми открылась новая краевая клиническая инфекционная больница

26.В Красногорске открыли Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля

27.В Новом Уренгое открылся радиотерапевтический корпус больницы

28.Открылась новая поликлиника в Вологде

© newsvo.ru

29.В Екатеринбурге открылась новая поликлиника

Открытие новых объектов здравоохранения

30.В Курской области открылась новая поликлиника

31.Нижневартовская окружная клиническая больница на 1100 коек в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра

© ugra-news.ru

32.В Ленобласти открылся центр реабилитации и абилитации для участников СВО

33.Новый корпус реабилитационного центра «Большой Тараскуль» открылся в Тюмени

34.В Южно-Сахалинске открылся новый корпус 441-го военного-госпиталя

35.В Кировской области открыли Центр медицинской реабилитации для участников СВО

36.В Москве открылся новый госпиталь

37.В Башкирии открыли реабилитационный центр для детей

38.В приангарском посёлке Залари построена детская поликлиника

39.В Салехарде открылся медико-социальный центр «Доверие»

40.В Перми ввели в эксплуатацию стационар краевой психиатрической больницы

41.Центр высоких медицинских технологий открыт в НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского

42.В Новом Уренгое открылся хирургический корпус больницы

43.В Москве открыли крупнейший в стране центр женского здоровья

44.В Москве открылся первый городской кардиоонкологический центр

45.В Калининграде открылась новая поликлиника

46.В Норильске в районе Талнах открыли новый корпоративный медицинский центр «Норникеля»

47.В микрорайоне Гидростроителей Краснодара заработала новая детская поликлиника

48.Новая поликлиника в селе Дальнее Сахалинской области начала принимать первых пациентов

49.В Октябрьском округе Омска открыли поликлинику

50.В Волгограде открылась новая клиника

51.В Подмосковье состоялось открытие детско-взрослой поликлиники с подстанцией скорой помощи

52.Новую поликлинику открыли в поселке Энем

53.В Ленинградской области открылся центр протезирования и реабилитации

54.В Москве открыт флагманский центр городской клинической больницы № 1 имени Пирогова

55.Новая детская поликлиника на 500 посещений в смену открылась в Кстове

56.Новый инфекционный корпус областной больницы открылся в Загородном Владимирской области

57.В Сестрорецке открыли новый корпус больницы № 40

58.В Иркутской области построена новая поликлиника

59.В Нижнекамске открыли детскую поликлинику

60.В Казани открылась новая поликлиника

61.Новая поликлиника открылась в Лобне Московской области

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62.В воронежском онкодиспансере открыли новый радиотерапевтический корпус

63.Поликлиника открылась под Волгоградом

Итоги 2023 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

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