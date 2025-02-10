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artal 10 февраля 2025, 11:52 32 Спортивные объекты

В Гусиноозерске Республики Бурятия открылись новый бассейн и спортивная площадка

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 © egov-buryatia.ru

В пятницу, 7 февраля, состоялось открытие плавательного бассейна и модульной спортивной площадки в Гусиноозерске.

Плавательный бассейн им. Е.И. Карпенко построен в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Программа КРСТ направлена на улучшение качества жизни в сельских районах и развитие их инфраструктуры. Общий бюджет проекта составил 281,9 млн рублей. Бассейну присвоено имя Почетного энергетика Министерства энергетики России Евгения Ивановича Карпенко, который стоял у истоков строительства энергетического сердца республики — Гусиноозерской ГРЭС, был первым директором станции.

Объект представляет собой современное спортивное сооружение площадью 1906,3 квадратных метра, способное принять до 32 человек в смену. Бассейн оборудован четырьмя дорожками, необходимыми техническими помещениями и удобствами для посетителей.

Открытие бассейна существенно повысит доступность занятий спортом и укреплением здоровья для жителей Гусиноозерска и Селенгинского района. Он будет использоваться для проведения тренировок по плаванию, водной аэробике, водной гимнастике и водному поло, а также подготовки спортсменов к соревнованиям. Открытие бассейна поспособствует улучшению физического состояния населения и развитию водных видов спорта в регионе.

Модульная спортивная площадка включает в себя зоны для игры в баскетбол 3×3, футбол 3×3, панна-футбол, тренажеры, а также зону для занятия воркаутом. На площадке обеспечены условия передвижения и доступа для маломобильных групп населения и присутствует велосипедная парковка.

Также и оборудован комплект многофункциональных модульных опор освещения с цифровыми сервисами.Здание административно-досугового центра включает в себя мужские и женские раздевальные, туалеты, в том числе и для маломобильных групп, зону для питания, помещение для занятий спортивных секций и эксплуатируемую кровлю.

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

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Источник: https://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=188481

  • artal
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Бурятия, Гусиноозерск, бассейн
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