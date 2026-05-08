Торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Локомотив» состоялось в поселке Балезино Удмуртской Республики 7 мая 2026 года.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив» в поселке Балезино построен в рамках соглашения о развитии и повышении популярности физической культуры и спорта среди жителей Удмуртской Республики, подписанного 31 января 2024 года. Здание представляет собой быстровозводимое каркасно-тентовое сооружение площадью 1260 кв. м.

Спортивный объект — вклад железнодорожников в развитие инфраструктуры поселка Балезино. Новый спортивный комплекс отвечает всем требованиям безопасности: оборудован постом охраны и системой контроля и учета доступа посетителей.

В рамках мероприятия между российским физкультурно-спортивным обществом «Локомотив» и министерством по физической культуре и спорту Удмуртской Республики было заключено соглашение о сотрудничестве, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.