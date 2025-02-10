В Улан-Удэ Бурятии открылся ледовый дворец «Байкал Арена»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
8 февраля в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие Ледового дворца «Байкал-Арена».
Возведение нового современного спорткомплекса обошлось почти в 1,6 миллиарда рублей. Внутри разместили две ледовые арены (основную и малую), трибуны вместимостью около 2,3 тысячи зрителей, раздевалки, тренажерные залы и медкабинеты, а также хостел на 56 мест для спортивных команд.
«Байкал Арена» будет предоставлять бесплатный лёд для спортивных школ и федераций. Здесь у всех появится возможность проводить крупные соревнования, тренировки и массовые катания.
https://www.bai...news/16/494382/
https://vk.com/...-55616629_64902
https://ulan.mk...404-995821.html
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10.02.2512:35:52