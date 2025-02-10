стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
artal 10 февраля 2025, 12:27 57 Спортивные объекты

В Улан-Удэ Бурятии открылся ледовый дворец «Байкал Арена»

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © sun9-6.userapi.com

8 февраля в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие Ледового дворца «Байкал-Арена».

Возведение нового современного спорткомплекса обошлось почти в 1,6 миллиарда рублей. Внутри разместили две ледовые арены (основную и малую), трибуны вместимостью около 2,3 тысячи зрителей, раздевалки, тренажерные залы и медкабинеты, а также хостел на 56 мест для спортивных команд.

«Байкал Арена» будет предоставлять бесплатный лёд для спортивных школ и федераций. Здесь у всех появится возможность проводить крупные соревнования, тренировки и массовые катания.

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

 © baikal-daily.ru

https://www.bai...news/16/494382/

https://vk.com/...-55616629_64902

https://ulan.mk...404-995821.html

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://ulan.mk.ru/photo/gallery/50404-995858.html

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


  • artal
  • 1
Улан-Удэ, Бурятия, Ледовый дворец, Байкал-Арена
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,