В Улан-Удэ Бурятии открылся ледовый дворец «Байкал Арена»

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8 февраля в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие Ледового дворца «Байкал-Арена».

Возведение нового современного спорткомплекса обошлось почти в 1,6 миллиарда рублей. Внутри разместили две ледовые арены (основную и малую), трибуны вместимостью около 2,3 тысячи зрителей, раздевалки, тренажерные залы и медкабинеты, а также хостел на 56 мест для спортивных команд.

«Байкал Арена» будет предоставлять бесплатный лёд для спортивных школ и федераций. Здесь у всех появится возможность проводить крупные соревнования, тренировки и массовые катания.

© static.mk.ru

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https://www.bai...news/16/494382/

https://vk.com/...-55616629_64902

https://ulan.mk...404-995821.html

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