Вручение ключей новых автобусов большого класса «Волгабас» состоялось в столице Бурятии 10 июня на площади Советов.

Новые автобусы приобретены для столицы Республики Бурятия в год 360- летнего юбилея благодаря Единой президентской дальневосточной субсидии. Всего в 2026 году по субсидии ДФО осуществлена закупка 36 автобусов, в том числе 9 большого класса «Волгабас» и 27 среднего класса ПАЗ.

Новые автобусы имеют просторный салон, низкий уровень пола для перевозки маломобильных граждан и родителей с колясками с откидной аппарелью, кондиционеры и систему видеонаблюдения, кнопки вызова остановки и электронные табло с информацией о маршруте, USB-розетки для мобильных устройств и другие характеристики, положительно влияющие на качество предоставляемых транспортных услуг.Кроме этого, в 2026 году для Улан-Удэ предусмотрена поставка еще 28 автобусов среднего класса по субсидии Минтранса России в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» Национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас в МУП «Городские маршруты» эксплуатирует 239 автобусов, а с учетом поставок в 2026 году парк автобусов к концу года составит 303 единицы. Из них за счет Единой президентской дальневосточной субсидии приобретен 61 автобус.Автобусы распределяются по маршрутам, исходя из потребности населения и уровня пассажиропотока. Весь вновь приобретаемый пассажирский транспорт соответствует требованиям к перевозке маломобильной категории граждан.