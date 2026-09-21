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artal Транспорт, спецтехника и логистика

В Улан-Удэ вручили ключи от 9 автомобилей скорой помощи и 28 автобусов

© egov-buryatia.ru

В воскресенье, 20 сентября, в Улан-Удэ состоялась торжественная передача ключей от 9 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», а также 28 новых средних автобусов «ПАЗ».

Общая стоимость 9 автомобилей составила 47,3 млн руб. В ближайшее время они будут распределены в медицинские организации. Транспорт оснащен необходимым современным медицинским оборудованием.

28 новых автобусов распределят по маршрутам Улан-Удэ и районам республики. Транспорт приобрели благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Отметим, за последние годы автопарк пополнился 239 современными автобусами. Ранее, летом, в Улан-Удэ поступили 36 новых машин, 9 из них — большого класса «Волгабас» и 27 среднего класса «ПАЗ», которые уже работают на маршрутах.

© egov-buryatia.ru

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Источник: egov-buryatia.ru

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