Россия наращивает выпуск баллистических ракет. Первая партия тепловозов ТЭМ23. Очередная партия БМП3

Россия наращивает выпуск баллистических ракет. Первая партия тепловозов ТЭМ23. Очередная партия БМП3Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Еженедельная подборка новостей российской промышленности. Ростех впервые продемонстрировал полноразмерную модель авиационного двигателя ПД-8. В Санкт-Петербурге завершилось создание первого проходческого щита для метро. «Силовые машины» выпустили первую газовую турбину ГТЭ-170 для Каширской ГРЭС. Также мы расскажем о новых маневровых тепловозах ТЭМ23, поставках БМП-3 в армию, успешном запуске военных спутников с космодрома Плесецк и других значимых событиях.
В этом выпуске:
00:00 — Вступление
00:06 — Ростех впервые представил полноразмерный макет авиадвигателя ПД-8 .
00:47 — Первый из двух проходческих щитов для Петербургского метрополитена готов.
01:24 — «Силовые машины» изготовили и подготовили к отгрузке первую инновационную газовую турбину ГТЭ-170 для проекта строительства на Каширской ГРЭС двух дубль-блоков ПГУ общей мощностью более 900 МВт.
02:04 — «Высокоточные комплексы» поставили в войска первую в 2025 году партию БМП-3.
02:32 — Российский электромобиль Атом. В Сети оказались фото, свидетельствующие о том, что предсерийные прототипы модели проходят доводочные испытания на дорогах общего пользования.
03:07 — С российского военного космодрома Плесецк в Архангельской области 5 февраля 2025 года выполнен успешный запуск на орбиту трех новых спутников для Минобороны РФ.
03:55 — Выпущена первая партия новых российских маневровых тепловозов ТЭМ23.
04:46 — Россия впервые покажет за рубежом экспортный вариант Т-90 «Прорыв» в песочном камуфляже.
05:33 — Новый цех по производству комплектующих для ВЭС открыт во Владимирской области.
06:15 — Первая в России электростанция на непригодных для вторичной переработки отходах поставила почти 2 млн кВт в энергосеть.
07:08 — АО «Концерн «Калашников» отгрузило в январе первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года по государственным контрактам на 2025 год в адрес заказчика.
07:41 — На заводе, выпускающем российские баллистические ракеты, вводят в строй новый цех.
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
10.02.2513:36:06