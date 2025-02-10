Систему «УМКАМатериалы» для работы с данными материалов включили в реестр отечественного ПО

Систему «УМКАМатериалы» для работы с данными материалов включили в реестр отечественного ПОСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Система «УМКАМатериалы» является сетевой базой хранения данных о материалах, в которой пользователи могут взаимодействовать друг с другом, актуализируя и обмениваясь данными о материалах в рамках групп, отделов, предприятий. Решение позволяет систематизировать свойства материалов и предоставляет пользователям такие возможности, как:
1) Отслеживание источников данных о материалах, сравнение материалов между собой по различным параметрам, включая величины дисперсий характеристик;
2) Систематизация данных о свойствах материалов, находящихся в разных источниках;
3) Исключение дублирования материалов и необходимости повторных экспериментальных исследований одних и тех же материалов для выяснения их свойств;
4) Ускорение тестирования, квалификации и сертификации материалов;
5) Доступ к полным и надежным данным для выбора оптимальных материалов для конкретных применений;
6) Прогнозирование поведения материалов за счет прямой связки с CAE-продуктами, позволяющими рассчитать поведение материала в составе изделия;
7) Накопление опыта и формирование статистики по материалам, проведенным экспериментам для дальнейшего использования более продвинутых методов и методик (AI).
«УМКАМатериалы» является отечественной альтернативой системе Ansys GRANTA MI, предоставляя единый источник достоверной проверенной информации о материалах и гарантируя последовательность, точность и доступность этих данных. В состав системы входят более 240 000 материалов, включая универсальные конструкционные материалы, материалы с температурозависмыми свойствами, материалы ASME, материалы порошковой металлургии, аддитивные, аэрокосмические и электромагнитные материалы
«Сегодня продвинутым технологиям предъявляют высокие требования, включающие использование новых и улучшенных материалов. „УМКАМатериалы“, разработанная нашей компанией, позволяет решить эти вопросы. Благодаря включению системы в реестр отечественного ПО наши клиенты могут быть уверены, что используют надежное решение для сохранения и управления данными о свойствах материалов», — комментирует Илья Морозов, директор филиала ПФО, АО «Моделирование и цифровые двойники».
«УМКАМатериалы» уже успешно применяется в аэрокосмической и автомобильной отраслях, а также в области общего машиностроения, приборостроения и медицины.
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10.02.2516:30:12