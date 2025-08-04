АСУ ТПпарового котла Уфимской ТЭЦ-3 получила новое развитие

На Уфимской ТЭЦ-3 проводятся работы по глубокой модернизации АСУ ТП парового котла Е-230-100 ст.№ 3.

© krug2000.ru

Компанией «КРУГ» в рамках проекта выполнены:

· модернизация в существующей АСУ ТП подсистем технологических защит и блокировок (ТЗиБ), дистанционного управления (ДУ), технологических сигнализаций (ТС)

· расширение информационно-измерительной системы (ИИС)

· поставка шкафа управления с промышленными контроллерами TREI-5B-04 и встроенным программным обеспечением (ПО) — системой реального времени (СРВК) на базе операционной системы Linux из состава программно-аппаратного (программно-технического) комплекса (ПАК ПТК КРУГ-2000®).

АСУ ТП котла Е-230-100 разработана с применением типовых технических решений НПФ «КРУГ» — АСУ ТП котлоагрегата , и функционирует под управлением SCADA КРУГ-2000.

ПАК ПТК КРУГ-2000® — российский комплекс, предназначенный для создания автоматизированных систем управления объектами с непрерывным или периодическим характером протекания технологических процессов. Он внесен в реестры отечественной промышленной и радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ, а также в реестр программно-аппаратных комплексов (ПАК) Минцифры РФ.

SCADA КРУГ-2000® и специализированное ПО система реального времени контроллера (СРВК) , входящие в состав комплекса, внесены в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.

Уфимская ТЭЦ-3 входит в состав Башкирской генерирующей компании (ООО «БГК»). Основными потребителями являются предприятия нефтеперерабатывающей промышленности. Основным видом топлива на ТЭЦ является природный газ, резервным — мазут. Также на ТЭЦ используется технологический и попутный газ с предприятий нефтехимического комплекса. Установленная электрическая мощность ТЭЦ — 95 МВт, тепловая — 992,8 Гкал/ч.

На фото — новый шкаф управления АСУ ТП котла Е-230-100 Уфимской ТЭЦ-3.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈