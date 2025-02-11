Рассекречено название новейшей российской колесной САУ

Рассекречено название новейшей российской колесной САУСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В декабре прошлого года впервые была показана новая российская колесная 152-мм самоходная артиллерийская установка, и начались ее поставки в подразделения, принимающие участие в СВО.
Тогда же сообщалось, что такие САУ получили высокоточные снаряды с дальностью полета в 50 километров.
Теперь же стало известно, как называется эта боевая машина 2С44 «Гиацинт-К». В программе «Вести» продемонстрирована ее боевая работа. Отмечается, что самоходка имеет высокую степень автоматизации. Поэтому время нахождения на огневой позиции составляет всего две-три минуты.
В качестве платформы использован четырехосный полноприводный вездеход Брянского автомобильного завода, имеющий 470-сильный двигатель, обладающий высокими характеристиками подвижности. Его кабина бронированная, способная выдерживать попадания поражающих элементов натовских 155-мм боеприпасов.
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Roman Wyrzykowski