Рассекречено название новейшей российской колесной САУ

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В декабре прошлого года впервые была показана новая российская колесная 152-мм самоходная артиллерийская установка, и начались ее поставки в подразделения, принимающие участие в СВО.

Тогда же сообщалось, что такие САУ получили высокоточные снаряды с дальностью полета в 50 километров.

Теперь же стало известно, как называется эта боевая машина 2С44 «Гиацинт-К». В программе «Вести » продемонстрирована ее боевая работа. Отмечается, что самоходка имеет высокую степень автоматизации. Поэтому время нахождения на огневой позиции составляет всего две-три минуты.

В качестве платформы использован четырехосный полноприводный вездеход Брянского автомобильного завода, имеющий 470-сильный двигатель, обладающий высокими характеристиками подвижности. Его кабина бронированная, способная выдерживать попадания поражающих элементов натовских 155-мм боеприпасов.

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