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Katamaran 13 февраля 2025, 17:50 67 Судостроение и судоходство

Фотофакт: Переоборудование сухогрузного судна проекта Р-86А в круизное

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На одном из Московских судостроительных заводов ведется переоборудование сухогрузного судна проекта Р-86А в круизное.

 © fleetphoto.ru

 © rfclass.ru

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Источник: https://rfclass.ru/events/2025/02/r...m-suhogruznogo-sudna-proekta-r-86a/

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сухогрузное судно, Р-86А
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