Фотофакт: Переоборудование сухогрузного судна проекта Р-86А в круизное

Katamaran 13 февраля 2025, 17:50 67 Судостроение и судоходство
Фотофакт: Переоборудование сухогрузного судна проекта Р-86А в круизноеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На одном из Московских судостроительных заводов ведется переоборудование сухогрузного судна проекта Р-86А в круизное.
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