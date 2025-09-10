Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 38
Katamaran Судостроение и судоходство

Завершено переоборудование сухогрузного судна проекта Р-86А в прогулочно-экскурсионное

На одном из Московских судостроительных заводов завершено переоборудование сухогрузного судна проекта Р-86А в прогулочно-экскурсионное.

© rfclass.ru

Основные технические данные судна:

Длина по КВЛ, м — 78,00;

Ширина по КВЛ, м — 15,00;

Высота борта, м — 2,00.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rfclass.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт