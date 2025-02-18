ССЗ имени Ленина начал резку металла для новой серии сухогрузов проекта RSD81

ССЗ имени Ленина начал резку металла для новой серии сухогрузов проекта RSD81Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Судостроительно-судоремонтный завод имени Ленина (Астраханская область) продолжает строительство сухогрузных судов проекта RSD81. На производственной площадке предприятия началась резка металла для корпусных конструкций первого судна очередной серии этого проекта.
Соответствующее удостоверение начальнику отдела технического контроля ССЗ им. Ленина Андрею Руденскому вручил старший инженер-инспектор Астраханского филиала РС Ахмед Санжапов.
Проект RSD81 — это универсальные сухогрузы длиной 141 метр и шириной 16,98 метров. Вместимость грузовых трюмов — 13 295 куб. метров.
Суда предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), 20- и 40-футовых контейнеров международного стандарта (до 385 TEU, в том числе на люковых крышках 160 TEU). Способны транспортировать пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом и металл в связках и рулонах, крупногабаритные, длинномерные и тяжеловесные грузы, уголь, а также опасные грузы классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с Международным кодексом морской перевозки опасных грузов и грузов категории «В» согласно Международному кодексу морской перевозки навалочных грузов.
В общей сложности в серии планируется построить шесть единиц флота. Суда строятся по заказу Государственной транспортной лизинговой компании в рамках инвестпроекта по обновлению гражданского водного флота России с использованием средств Фонда национального благосостояния. Эксплуатировать универсальные сухогрузы предполагается в морских районах, соответствующих ограниченному району плавания R2, на внутренних водных путях Российской Федерации, включая Волго-Балтийский водный путь и Волго-Донской канал.
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18.02.2517:03:48