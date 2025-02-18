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Katamaran 18 февраля 2025, 16:57 1409 Судостроение и судоходство

ССЗ имени Ленина начал резку металла для новой серии сухогрузов проекта RSD81

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Судостроительно-судоремонтный завод имени Ленина (Астраханская область) продолжает строительство сухогрузных судов проекта RSD81. На производственной площадке предприятия началась резка металла для корпусных конструкций первого судна очередной серии этого проекта.

 © paluba.media

Соответствующее удостоверение начальнику отдела технического контроля ССЗ им. Ленина Андрею Руденскому вручил старший инженер-инспектор Астраханского филиала РС Ахмед Санжапов.

Проект RSD81 — это универсальные сухогрузы длиной 141 метр и шириной 16,98 метров. Вместимость грузовых трюмов — 13 295 куб. метров.

Суда предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), 20- и 40-футовых контейнеров международного стандарта (до 385 TEU, в том числе на люковых крышках 160 TEU). Способны транспортировать пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом и металл в связках и рулонах, крупногабаритные, длинномерные и тяжеловесные грузы, уголь, а также опасные грузы классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с Международным кодексом морской перевозки опасных грузов и грузов категории «В» согласно Международному кодексу морской перевозки навалочных грузов.

 © morvesti.ru

В общей сложности в серии планируется построить шесть единиц флота. Суда строятся по заказу Государственной транспортной лизинговой компании в рамках инвестпроекта по обновлению гражданского водного флота России с использованием средств Фонда национального благосостояния. Эксплуатировать универсальные сухогрузы предполагается в морских районах, соответствующих ограниченному району плавания R2, на внутренних водных путях Российской Федерации, включая Волго-Балтийский водный путь и Волго-Донской канал.

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Источник: https://paluba.media/news/188121

Судостроительно-судоремонтный завод имени Ленина, Астраханская область, RSD81, сухогрузное судно
  • Nelton Nelton
    18.02.2517:03:48

    А чей двигатель и винторулевые колонки?

    #1297109
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