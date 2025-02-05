В Кузбассе производят беспилотники для СВО

В компания «КРАМС» в 2022 году неравнодушные кузбассовцы для помощи участникам СВО организовали производство беспилотников.

«Инженеры-конструкторы, машиностроители и техники сами разрабатывают, собирают и испытывают дроны. В зависимости от запросов с передовой они создают до 300 беспилотников в месяц. В работе участвуют и опытные инженеры, и студенты профильных направлений. Таким патриотам, безусловно, будем помогать», — отметили в Администрации Кемеровской области.

© ako.ru

© ako.ru

На сегодняшний день производственная линейка продукции, поставляемая для нужд СВО, включает мультироторные БПЛА (10 типов) с возможностью модификации под различные задачи; системы сброса грузов (изготовлено более 12 тысяч штук); рамы из карбона для своего производства и сторонних производителей дронов (более 15 тысяч штук).

Ведутся непрерывные научно-исследовательские работы в области проектирования беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа (дроны) и самолетного типа, тестирование систем связи и комплектующих отечественных производителей с целью локализации производства беспилотных систем. Предприятие проводит исследование новых композитных материалов для БПЛА.

Особенностью компании является наличие собственного конструкторского бюро. Имеется необходимый станочный парк и компетенции для выполнения работ по обработке листовых материалов, изготовлению пластиковых корпусных изделий, применение аддитивных технологий (3D-печать).

Специалисты компании занимаются подготовкой кадров для инженерной сферы в области производства и обслуживания дронов, принимают участие в оснащении учебных классов для подготовки операторов БПЛА (семь учебно-тренировочных центров на базе военных частей, три класса — в Кузбассе, один — в Республике Бурятия для детей и подростков). Также они оказывают техническую поддержку в комплектации мобильных мастерских для ремонта и обслуживания БПЛА, обучают навыкам пилотирования и инженерной подготовки сотрудников ВС РФ, Росгвардии и ФСБ.

Здесь дополнительно изготавливают продукцию, которая бесплатно поставляется военным подразделениям и волонтерским организациям: санитарные и саперные кошки, блиндажные печи-щепочницы, комплекты для самостоятельной сборки сбрасываемых боеприпасов.

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

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