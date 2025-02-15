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mashnews 15 февраля 2025, 19:17 34 Видеоблог

ПД-8, самолёт «Танго», системы навигации и контроля воздушного пространства на NAIS-2025

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12-ая выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 стала крупнейшей за всю историю проведения. Форум продемонстрировал уровень и компетенции отечественных предприятий авиаотрасли, показавших свои новые разработки и готовые изделия.

В этом выпуске:

00:00 — 01:10 — вступление, информация о продукции ОДК

01:10 — 02:37 — о самолёте «Танго»

02:37 — 04:48 — о системе организации полётов «Юпитер» от компании «Азимут»

04:48 — 05:47 — о навигационной системе «БИНС-2015» ПАО «МИЭА»

05:47 — 07:17 — о комплексе средств автоматизации управления воздушным движением «Синтез-АР3» АО «Обуховский завод»

07:17 — 08:39— о системе обеспечения орнитологической безопасности «ОРНИ» АО «НИИ «Вектор»

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Источник: https://rutube.ru/channel/24142067/

mashnews, машньюс, сделано у нас
  • Clausson Clausson
    15.02.2520:20:57

    Основатель S7 Владислав Филёв: «Двигатель который мы сами сделали, электроника которую сделали русские инженеры. Это самолет который мы сделали полностью сами, из русского композита, из русского железа, русскими руками и русскими мозгами»

    Какой интересный самолетик. S7 удивляет!

    Поршневой двигатель АПД-520 «Лидер» собственной разработки, который должен заменить импортный и иметь аналогичную мощность. Его максимальная мощность — 200 лошадиных сил, рабочий объем — 5,2 литра. В качестве топлива может использоваться автомобильный или авиационный бензин.

    Ой, как же хочется подробностей! В S7 говорят, что есть достаточные мощности для собственного серийного производства. Очень бы хотелось верить.

    А самолет просто красавец!

    Отредактировано: Clausson~20:26 15.02.25
    #1296977
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    15.02.2520:31:37

    Самый интересный (кроме ПД-8 конечно) это самолёт «Танго"

    — как сказал Фильев полностью отечественный.

    #1296978
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