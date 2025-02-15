ПД-8, самолёт «Танго», системы навигации и контроля воздушного пространства на NAIS-2025

ПД-8, самолёт «Танго», системы навигации и контроля воздушного пространства на NAIS-2025Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
12-ая выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 стала крупнейшей за всю историю проведения. Форум продемонстрировал уровень и компетенции отечественных предприятий авиаотрасли, показавших свои новые разработки и готовые изделия.
В этом выпуске:
00:00 — 01:10 — вступление, информация о продукции ОДК
01:10 — 02:37 — о самолёте «Танго»
02:37 — 04:48 — о системе организации полётов «Юпитер» от компании «Азимут»
04:48 — 05:47 — о навигационной системе «БИНС-2015» ПАО «МИЭА»
05:47 — 07:17 — о комплексе средств автоматизации управления воздушным движением «Синтез-АР3» АО «Обуховский завод»
07:17 — 08:39— о системе обеспечения орнитологической безопасности «ОРНИ» АО «НИИ «Вектор»
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