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termometrix 16 февраля 2025, 11:26 100 Фотофакты

Ход строительства Национального космического центра и технопарка «Сбера» в Сколково

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 © www.skyscrapercity.com

 © www.skyscrapercity.com

 © www.skyscrapercity.com

Национальный космический центр — это комплекс зданий и сооружений общей площадью более 250 тыс. кв. метров. В его состав входят 47-этажная башня со шпилем высотой 288 метров, низкоэтажная часть с корпусами от 8 до 10 этажей и конгрессно-деловой центр.

Строительство технопарка Сбера в инновационном центре «Сколково»

Строительство технопарка Сбера в инновационном центре «Сколково» на западе столицы. Архитектурная концепция принадлежит британскому бюро Захи Хадид. 10-этажное здание площадью 266 тыс. 134 кв. м будет выполнено в неофутуристическом стиле.

Проект:

 © skolkovo-resident.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

https://www.mskagency.ru/materials/3452979

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Источник: https://www.skyscrapercity.com/foru...%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.345/

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строительство
  • Tevton Tevton
    16.02.2511:40:55

    Со зданием то всё понятно. Строят, подводят под крышу. Но тут-то речь не про мост через реку идёт, где визуально можно степень продвижения проекта можно понять.

    А как понять сколько времени займёт от пустой коробки до работающей структуры?

    Тут и внутренняя отделка и подключение инфраструктуры и отладка взаимодействия внутри Центра.

    #1296991
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