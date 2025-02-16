Ход строительства Национального космического центра и технопарка «Сбера» в Сколково

Ход строительства Национального космического центра и технопарка «Сбера» в СколковоСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Национальный космический центр — это комплекс зданий и сооружений общей площадью более 250 тыс. кв. метров. В его состав входят 47-этажная башня со шпилем высотой 288 метров, низкоэтажная часть с корпусами от 8 до 10 этажей и конгрессно-деловой центр.
Строительство технопарка Сбера в инновационном центре «Сколково»
Строительство технопарка Сбера в инновационном центре «Сколково» на западе столицы. Архитектурная концепция принадлежит британскому бюро Захи Хадид. 10-этажное здание площадью 266 тыс. 134 кв. м будет выполнено в неофутуристическом стиле.
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https://www.mskagency.ru/materials/3452979
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