Ход строительства Национального космического центра и технопарка «Сбера» в Сколково

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Национальный космический центр — это комплекс зданий и сооружений общей площадью более 250 тыс. кв. метров. В его состав входят 47-этажная башня со шпилем высотой 288 метров, низкоэтажная часть с корпусами от 8 до 10 этажей и конгрессно-деловой центр.

Строительство технопарка Сбера в инновационном центре «Сколково»

Строительство технопарка Сбера в инновационном центре «Сколково» на западе столицы. Архитектурная концепция принадлежит британскому бюро Захи Хадид. 10-этажное здание площадью 266 тыс. 134 кв. м будет выполнено в неофутуристическом стиле.

Проект:

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