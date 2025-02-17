Российский вендор «ГрафТех» разработал аналог MS Visio для пакета приложений «МойОфис» — «МойОфис Схема». Компании объединили технологическую и продуктовую экспертизы в формате полномасштабного партнерства и создали решение, включающее полный набор приложений для создания и редактирования документов с поддержкой функций совместной работы, электронной почтой и файлами. Решение будет поставляться в составе пакета «МойОфис» и может работать из облака или разворачиваться on-premise в инфраструктуре компании или доверенного партнера.

«МойОфис Схема» — комплексный продукт, в который входят настольный графический редактор для визуализации бизнес-процессов и построения схем, а также другие офисные приложения. Редактор работает на современном графическом ядре, разработанном в «ГрафТехе», а также использует улучшенный конвертер, позволяющий поддерживать работу с файлами MS Visio, включая форматы VSD и VSDX, и обеспечивающий конвертацию с сохранением структуры и параметров. Конвертер также был создан в «ГрафТехе».

По словам генерального директора «ГрафТеха», разработчика редактора «Автограф» Петра Василенко, подобное стратегическое технологическое партнерство позволяет формировать мультивендорные экосистемы.

«То, что удалось сделать нам с командой „МойОфис“ — это достаточно новый для российского рынка тип взаимодействия вендоров, но я уверен, что именно он позволит ускорить импортозамещение продуктов. Пакетные поставки ПО, комплексно закрывающие ключевые потребности бизнеса разного типа, упрощают процесс перестройки стека. И это не значит, что в пакет обязательно включать строго оригинальные облачные версии от разработчика. Разные операторы могут создавать собственные решения на базе продуктов российских вендоров, расширяя сценарии применения и создавая подклассы одного и того же ПО. Такая вариативность упрощает жизнь всем», — комментирует Василенко.

«МойОфис Схема» включает инструментарий для работы над локальными и масштабными задачами — построением структуры компании, разработкой сложной архитектуры приложений, проектированием планов помещений и других чертежей.

Встроенный табличный редактор позволяет визуализировать данные в виде диаграмм и графиков. Пользователям доступно 20 готовых шаблонов и 8 библиотек элементов, включая популярную нотацию BPMN. Дополнительно поддерживается загрузка пользовательских библиотек в форматах .xml и .vssx. Импорт и экспорт данных поддерживаются в популярных форматах — PDF, PNG, JPEG, SVG и др. Редактор совместим с различными операционными системами, включая «Альт», Astra Linux, РЕД ОС, Windows, Debian, Ubuntu и CentOS.

«МойОфис Схема — это многофункциональный инструмент, который обеспечивает все потребности бизнеса в части работы с документами и средствами коммуникаций. В его основе как привычные приложения МойОфис, в том числе, веб-редакторы документов, средства совместного редактирования и хранения файлов и почтовая система, так и новый графический редактор для создания схем. Это решение станет надежным помощником для бизнеса любого масштаба», — отметила Анна Потапова, директор по продукту МойОфис.

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