В Королеве запустили новое производство кабельной продукции и щитового оборудования

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Ведущий российский разработчик проектных решений по электрическому кабельному обогреву и электроснабжению компания «Кабельные Системы и Технологии» запустил новое производство в подмосковном технопарке «Королев». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта по запуску высокотехнологичного производства оценивается более чем в 500 млн рублей. На территории технопарка „Королев“ компания разрабатывает современные системы электрообогрева резервуаров, трубопроводов и кровли промышленных предприятий. Новое производство в Подмосковье позволит компании увеличить объем выпускаемой продукции минимум в два раза»

По словам зампреда, на производственной площадке в Королёве компания планирует уже в этом году выпустить около 200 шкафов управления электрообогревом уникального производства, более 30 тыс. крепёжных элементов для крепления греющего кабеля, не менее 5 тыс. взрывозащищённых соединительных коробок и столько же нагревательных секций.

На сегодняшний день компания является ведущим поставщиком комплекса проектных решений по электрическому кабельному обогреву, электроснабжению для нужд топливно-энергетического комплекса России. Это подтверждают успешные проекты, реализованные совместно с «Газпром», «Роснефть», «Русгидро» и другими крупными компаниями. Только в прошлом году предприятие реализовало более полусотни успешных проектов.

«В прошлом году наш бренд «Регул» стал победителем высшей лиги национальной премии «Бренд года в России» в категории «Товары и продукты. Промышленность и производство» среди компаний, задающих стандарты развития определенной отрасли экономики. У нас также есть разрешение и лицензия на выполнение работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Выпускаемая нами продукция получила заключение Минпромторга России, которое подтверждает локализацию производства на территории РФ выпускаемых нами компонентов системы кабельного электрообогрева, в том числе под торговой маркой «Регул», — отметил генеральный директор компании «Кабельные Системы и Технологии» Игорь Соболев.

Основная производственная база компании расположена в Челябинске. Там же размещены проектно-конструкторское бюро и сертифицированная электроизмерительная лаборатория. Запуск нового предприятия на территории технопарка «Королёв», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области, позволит предприятию не только увеличить мощности, но и запустить производство новых видов кабельной продукции.

«Компания «Кабельные Системы и Технологии» принимает непосредственное участие в процессах модернизации предприятий топливно-энергетического комплекса России, предлагая инновационные решения в области электрообогрева и энергоснабжения. Системы компании с успехом применяются для обогрева трубопроводов, поскольку способны поддерживать температуру нефтепродуктов и химических веществ, имеют технологическую защиту в условиях низких температур, обеспечивают надежную работу в экстремальных условиях, в том числе во взрывоопасных зонах», — отметил и.о. генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.

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