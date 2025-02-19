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Александра Колыхалова 19 февраля 2025, 08:29 13 Инновации

«Камский Бекон» внедрил видеоаналитику для автоматизированного учёта животных

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Современные технологии помогают агропредприятиям автоматизировать бизнес-процессы и повышать их эффективность. На предприятии «Камский Бекон», одном из крупнейших производителей свинины в РФ, внедрили систему Vmx SILA: LSI от компании «ВидеоМатрикс» (ГК «Айтеко») для автоматизированного учёта животных при взвешивании и перемещении. Это позволило значительно повысить точность пересчёта и снизить влияние человеческого фактора.

Как это работает

Система видеоаналитики фиксирует перемещения животных между зонами, используя технологии компьютерного зрения. Алгоритмы анализируют данные и автоматически привязывают их к партиям. Встроенный механизм проверки достоверности помогает оперативно выявлять возможные расхождения и, при необходимости, запрашивать дополнительную проверку.

Результаты внедрения

  • Учёт стал точнее и быстрее. Точность — 99,995%

  • Дополнительная проверка потребовалась менее чем в 4% случаев.

  • Система интегрирована в текущие бизнес-процессы без необходимости их изменения.

Опыт «Камского Бекона»

Использование видеоаналитики в учёте животных позволило оптимизировать работу персонала и повысить прозрачность данных. Этот кейс подтверждает, что цифровые решения могут значительно улучшить процессы управления на агропредприятиях.

О компании

«Камский бекон» — входит в топ-20 производителей свинины в РФ. Управляет свинокомплексом на 16 800 свиноматок, животноводческим комплексом (до 290 т молока в смену) и 30 тыс. га пахотных земель. Выпускает 55 тыс. тонн мясной продукции для B2B и реализует в 15 регионах РФ. В компании около 1000 сотрудников.

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Источник: https://www.cnews.ru/news/line/2025-02-13_kamskij_bekon_vnedril

животноводство, видеоаналитика, Vmx SILA, ВидеоМатрикс, Камский Бекон
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